Готуємо весняний салат із хрусткими овочами: максимум користі та смаку (відео)

Свіжий овочевий салат із пікантною заправкою – готується за 5 хвилин

Якщо ви шукаєте легкий, корисний і швидкий у приготуванні салат, цей рецепт ідеально вам підійде. Такий салат можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби. Готується він всього за кілька хвилин, тому стане чудовим рішенням для швидкого перекусу або легкого обіду.

Рецептом поділилась блогерка cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 1/2 шт;

огірок — 1-2 шт;

горошок зелений консервований — трохи більше ніж пів банки;

зелень (цибуля, кріп, петрушка) — пучок;

сіль, перець — за смаком;

часник — 1-2 зубч;

сметана — 4-5 ст.л;

гірчиця — 1/2 ч.л.

Приготування: