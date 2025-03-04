Готовим весенний салат с хрустящими овощами: максимум пользы и вкуса (видео)

Свежий салат с пикантной заправкой – готовится за 5 минут

Если вы ищете легкий, полезный и быстрый салат, этот рецепт идеально вам подойдет. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Готовится он всего за несколько минут, поэтому станет отличным решением для быстрого перекуса или легкого обеда.

Рецептом поделилась блогерша cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1/2 шт;

огурец – 1-2 шт;

горошек зеленый консервированный — чуть более половины банки;

зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок;

соль, перец – по вкусу;

чеснок — 1-2 зубчика;

сметана — 4-5 ст.л;

горчица – 1/2 ч.л.

Приготовление: