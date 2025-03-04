Готовим весенний салат с хрустящими овощами: максимум пользы и вкуса (видео)
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Свежий салат с пикантной заправкой – готовится за 5 минут
Если вы ищете легкий, полезный и быстрый салат, этот рецепт идеально вам подойдет. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Готовится он всего за несколько минут, поэтому станет отличным решением для быстрого перекуса или легкого обеда.
Рецептом поделилась блогерша cook_julija_simonchuk.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 1/2 шт;
- огурец – 1-2 шт;
- горошек зеленый консервированный — чуть более половины банки;
- зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок;
- соль, перец – по вкусу;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сметана — 4-5 ст.л;
- горчица – 1/2 ч.л.
Приготовление:
- Нарезаем пекинскую капусту и огурцы. Все кладем в миску, добавляем горошек.
- Добавляем измельченную зелень, солим, перчим, выдавливаем чеснок.
- Смешиваем сметану с горчицей и заправляем салат.