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Готовим весенний салат с хрустящими овощами: максимум пользы и вкуса (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Весенний салат
Весенний салат. Фото скриншот Instagram

Свежий салат с пикантной заправкой – готовится за 5 минут

Если вы ищете легкий, полезный и быстрый салат, этот рецепт идеально вам подойдет. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Готовится он всего за несколько минут, поэтому станет отличным решением для быстрого перекуса или легкого обеда.

Рецептом поделилась блогерша cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 1/2 шт;
  • огурец – 1-2 шт;
  • горошек зеленый консервированный — чуть более половины банки;
  • зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок;
  • соль, перец – по вкусу;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • сметана — 4-5 ст.л;
  • горчица – 1/2 ч.л.

Приготовление:

  1. Нарезаем пекинскую капусту и огурцы. Все кладем в миску, добавляем горошек.
  2. Добавляем измельченную зелень, солим, перчим, выдавливаем чеснок.
  3. Смешиваем сметану с горчицей и заправляем салат.
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#Рецепты #Салаты #Огурцы