Раз-два — і вечеря готова: ці рублені котлети з'їдять швидше, ніж ви їх готуватимете (відео)

Готуються швидко та просто

Котлети – це улюблена страва багатьох поколінь, яку можна приготувати різними способами. Класичні котлети роблять із фаршу, додаючи спеції, цибулю та інші інгредієнти. Проте є й альтернативний варіант – рублені котлети.

Вони готуються з дрібно нарізаного м’яса, що робить їх соковитішими, ніжнішими та з виразнішою текстурою. Такий спосіб приготування дозволяє краще зберегти природний смак м’яса і надає страві особливого характеру. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати рублені котлети

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.;

перець болгарський — 0,5 шт.;

твердий сир — 80 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе нарізати дрібними кубиками.

2.Перець нарізати дрібними кубиками.

3.Додати яйця та натертий сир.

4.Посолити, поперчити, перемішати.

5.Обсмажити на добре розігрітій з олією сковороді до готовності.