Раз-два — і вечеря готова: ці рублені котлети з'їдять швидше, ніж ви їх готуватимете (відео)
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Готуються швидко та просто
Котлети – це улюблена страва багатьох поколінь, яку можна приготувати різними способами. Класичні котлети роблять із фаршу, додаючи спеції, цибулю та інші інгредієнти. Проте є й альтернативний варіант – рублені котлети.
Вони готуються з дрібно нарізаного м’яса, що робить їх соковитішими, ніжнішими та з виразнішою текстурою. Такий спосіб приготування дозволяє краще зберегти природний смак м’яса і надає страві особливого характеру. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати рублені котлети
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.;
- перець болгарський — 0,5 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе нарізати дрібними кубиками.
2.Перець нарізати дрібними кубиками.
3.Додати яйця та натертий сир.
4.Посолити, поперчити, перемішати.
5.Обсмажити на добре розігрітій з олією сковороді до готовності.