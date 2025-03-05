Раз-два — и ужин готов: эти рубленые котлеты съедят быстрее, чем вы будете их готовить (видео)

Готовятся быстро и просто

Котлеты – это любимое блюдо многих поколений, которое можно приготовить разными способами. Классические котлеты готовят из фарша, добавляя специи, лук и другие ингредиенты. Однако есть и альтернативный вариант – рубленые котлеты.

Они готовятся из мелко нарезанного мяса, что делает их более сочными, нежными и с более выразительной текстурой. Такой способ приготовления позволяет лучше сохранить естественный вкус мяса и придает блюду особый характер. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить рубленые котлеты

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

перец болгарский – 0,5 шт.;

твердый сыр – 80 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

Способ приготовления:

1.Куриное филе нарезать мелкими кубиками.

2.Перец нарезать мелкими кубиками.

3.Добавить яйца и натертый сыр.

4.Посолить, поперчить, перемешать.

5.Обжарить на хорошо разогретой с маслом сковороде до готовности.