Раз-два — и ужин готов: эти рубленые котлеты съедят быстрее, чем вы будете их готовить (видео)
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Готовятся быстро и просто
Котлеты – это любимое блюдо многих поколений, которое можно приготовить разными способами. Классические котлеты готовят из фарша, добавляя специи, лук и другие ингредиенты. Однако есть и альтернативный вариант – рубленые котлеты.
Они готовятся из мелко нарезанного мяса, что делает их более сочными, нежными и с более выразительной текстурой. Такой способ приготовления позволяет лучше сохранить естественный вкус мяса и придает блюду особый характер. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить рубленые котлеты
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- перец болгарский – 0,5 шт.;
- твердый сыр – 80 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
Способ приготовления:
1.Куриное филе нарезать мелкими кубиками.
2.Перец нарезать мелкими кубиками.
3.Добавить яйца и натертый сыр.
4.Посолить, поперчить, перемешать.
5.Обжарить на хорошо разогретой с маслом сковороде до готовности.