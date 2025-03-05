Цю закуску неодмінно оцінять гості: як смачно приготувати заливне з язика (відео)

Заливне можна зробити як на свято, так і просто до сімейної вечері

Заливне з язика — це вишукана та смачна закуска, яка стане прикрасою будь-якого святкового столу. М’яке, ніжне м’ясо язика в ароматному бульйоні з додаванням спецій утворює чудову консистенцію та неповторний смак.

Цей рецепт не потребує великих зусиль, але результат завжди вражає — відмінна закуска для гостей та рідних. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати заливне з язика

Інгредієнти:

язик яловичий – 1,3 кг;

цибуля – 2 шт.;

перець чорний горошок;

перець духмяний;

лавровий лист;

сіль;

куряче філе (для бульйону);

желатин – 3 ч.л на 750 мл бульйону;

Спосіб приготування:

1.Язик помити та варити 2,5-3 години з додаванням, солі, перцю, лаврового листа і цибулі.

2.Після того, як язик зварився, перекласти його в миску і залити холодною водою, щоб він гарно почистився.

3.Почищений язик поставити в холодильник мінімум на 2 години.

4.Окремо варити філе для бульйону.

5.Варто відварити за день, щоб бульйон постояв в холодильнику і став прозорим. Якщо варите відразу, варити потрібно на малесенькому вогні.

6.Бульйон потрібно процідити через марлю.

7.Розтоплений желатин додати до бульйону, не доводити до кипіння.

8.Нарізати язик, викласти на тарілку.

9.Прикрасити, залити бульйоном і поставити в холодильник до застигання.