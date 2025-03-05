Эту закуску обязательно оценят гости: как вкусно приготовить заливное из языка (видео)
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Заливное можно сделать как на праздник, так и прямо к семейному ужину
Заливное из языка – это изысканная и вкусная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Мягкое, нежное мясо языка в ароматном бульоне с добавлением специй образует отличную консистенцию и неповторимый вкус.
Этот рецепт не требует больших усилий, но результат всегда поражает — отличная закуска для гостей и родных. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить заливное из языка
Ингредиенты:
- язык говяжий – 1,3 кг;
- лук – 2 шт.;
- перец черный горошек;
- перец душистый;
- лавровый лист;
- соль;
- куриное филе (для бульона);
- желатин – 3 ч.л на 750 мл бульона;
Способ приготовления:
1.Язык помыть и варить 2,5-3 часа с добавлением соли, перца, лаврового листа и лука.
2. После того, как язык сварился, переложить его в миску и залить холодной водой, чтобы он хорошо почистился.
3.Почищенный язык поставить в холодильник минимум на 2 часа.
4.Отдельно варить филе для бульона.
5.Следует отварить за день, чтобы бульон постоял в холодильнике и стал прозрачным. Если варите сразу, варить нужно на маленьком огне.
6.Бульон нужно процедить через марлю.
7.Растопленный желатин добавить в бульон, не доводить до кипения.
8.Нарезать язык, выложить на тарелку.
9.Украсить, залить бульоном и поставить в холодильник до застывания.