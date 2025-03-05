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Эту закуску обязательно оценят гости: как вкусно приготовить заливное из языка (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная закуска для любого случая
Вкусная закуска для любого случая. Фото instagram.com

Заливное можно сделать как на праздник, так и прямо к семейному ужину

Заливное из языка – это изысканная и вкусная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Мягкое, нежное мясо языка в ароматном бульоне с добавлением специй образует отличную консистенцию и неповторимый вкус.

Этот рецепт не требует больших усилий, но результат всегда поражает — отличная закуска для гостей и родных. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить заливное из языка

Ингредиенты:

  • язык говяжий – 1,3 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • перец черный горошек;
  • перец душистый;
  • лавровый лист;
  • соль;
  • куриное филе (для бульона);
  • желатин – 3 ч.л на 750 мл бульона;

Способ приготовления:

1.Язык помыть и варить 2,5-3 часа с добавлением соли, перца, лаврового листа и лука.

2. После того, как язык сварился, переложить его в миску и залить холодной водой, чтобы он хорошо почистился.

3.Почищенный язык поставить в холодильник минимум на 2 часа.

4.Отдельно варить филе для бульона.

5.Следует отварить за день, чтобы бульон постоял в холодильнике и стал прозрачным. Если варите сразу, варить нужно на маленьком огне.

6.Бульон нужно процедить через марлю.

7.Растопленный желатин добавить в бульон, не доводить до кипения.

8.Нарезать язык, выложить на тарелку.

9.Украсить, залить бульоном и поставить в холодильник до застывания.

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#Закуска #Телячий язык #Готовим дома