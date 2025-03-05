Домашнє пряне сало: простий рецепт для справжніх гурманів (відео)
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Секрет ідеального сала
Сало – це класика української кухні, яка ніколи не виходить із моди. Особливо воно смакує, коли засолене з часником та чорним перцем.
Приготування цього сала не потребує особливих кулінарних навичок, часу чи особливих інгредієнтів. Усього доба в холодильнику – і у вас буде готовий ідеальний делікатес. Його можна подавати з чорним хлібом, хріном або гірчицею, а також використовувати як смачну закуску до перших страв.
Цим способом приготування сала поділилась блогерка katia_cooking.
Інгредієнти:
- Сало (краще брати не великий шматок)
- сіль 1.5 ч. л.
- перець 1.5 ч. л.
- зелень пучок
- часник 1 велика головка
Як приготувати:
- Часник нарізаємо тоненькими часточками.
- Тонко нарізаємо сало лише до шкірки.
- Поєднуємо сіль та перець, обсипаємо кожну частинку сала та кладемо по 3-4 часточки часнику.
- Гарно стискаємо обсипаємо зеленню та тісно обгортаємо харчовою плівкою та пергаментом.
- Кладемо в холодильник на добу.