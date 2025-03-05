Домашнє пряне сало: простий рецепт для справжніх гурманів (відео)

Секрет ідеального сала

Сало – це класика української кухні, яка ніколи не виходить із моди. Особливо воно смакує, коли засолене з часником та чорним перцем.

Приготування цього сала не потребує особливих кулінарних навичок, часу чи особливих інгредієнтів. Усього доба в холодильнику – і у вас буде готовий ідеальний делікатес. Його можна подавати з чорним хлібом, хріном або гірчицею, а також використовувати як смачну закуску до перших страв.

Цим способом приготування сала поділилась блогерка katia_cooking.

Інгредієнти:

Сало (краще брати не великий шматок)

сіль 1.5 ч. л.

перець 1.5 ч. л.

зелень пучок

часник 1 велика головка

Як приготувати: