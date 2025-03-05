Рус

Домашнє пряне сало: простий рецепт для справжніх гурманів (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматне сало з часником і зеленню
Ароматне сало з часником і зеленню. Фото Колаж "Телеграф"

Секрет ідеального сала

Сало – це класика української кухні, яка ніколи не виходить із моди. Особливо воно смакує, коли засолене з часником та чорним перцем.

Приготування цього сала не потребує особливих кулінарних навичок, часу чи особливих інгредієнтів. Усього доба в холодильнику – і у вас буде готовий ідеальний делікатес. Його можна подавати з чорним хлібом, хріном або гірчицею, а також використовувати як смачну закуску до перших страв.

Цим способом приготування сала поділилась блогерка katia_cooking.

Інгредієнти:

  • Сало (краще брати не великий шматок)
  • сіль 1.5 ч. л.
  • перець 1.5 ч. л.
  • зелень пучок
  • часник 1 велика головка

Як приготувати:

  1. Часник нарізаємо тоненькими часточками.
  2. Тонко нарізаємо сало лише до шкірки.
  3. Поєднуємо сіль та перець, обсипаємо кожну частинку сала та кладемо по 3-4 часточки часнику.
  4. Гарно стискаємо обсипаємо зеленню та тісно обгортаємо харчовою плівкою та пергаментом.
  5. Кладемо в холодильник на добу.
Теги:
#Рецепти #Сало