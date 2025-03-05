Домашнее пряное сало: простой рецепт для настоящих гурманов (видео)

Секрет идеального сала

Сало – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Особенно вкусным оно получается, если засолить его с чесноком и черным перцем.

Приготовление этого сала не требует особых кулинарных навыков, времени или особых ингредиентов. Всего сутки в холодильнике – и у вас будет готовый идеальный деликатес. Его можно подавать с черным хлебом, хреном или горчицей, а также использовать в качестве вкусной закуски к первым блюдам.

Этим способом приготовления сала поделилась блогерша katia_cooking.

Ингредиенты:

Сало (лучше брать не большой кусок)

соль 1.5 ч. л.

перец 1.5 ч. л.

зелень пучок

чеснок 1 большая головка

Как приготовить: