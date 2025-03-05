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Домашнее пряное сало: простой рецепт для настоящих гурманов (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматное сало с чесноком и зеленью
Ароматное сало с чесноком и зеленью. Фото Коллаж "Телеграф"

Секрет идеального сала

Сало – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Особенно вкусным оно получается, если засолить его с чесноком и черным перцем.

Приготовление этого сала не требует особых кулинарных навыков, времени или особых ингредиентов. Всего сутки в холодильнике – и у вас будет готовый идеальный деликатес. Его можно подавать с черным хлебом, хреном или горчицей, а также использовать в качестве вкусной закуски к первым блюдам.

Этим способом приготовления сала поделилась блогерша katia_cooking.

Ингредиенты:

  • Сало (лучше брать не большой кусок)
  • соль 1.5 ч. л.
  • перец 1.5 ч. л.
  • зелень пучок
  • чеснок 1 большая головка

Как приготовить:

  1. Чеснок нарезаем тоненькими дольками.
  2. Тонко нарезаем сало только до кожуры.
  3. Соединяем соль и перец, осыпаем каждый кусочек сала и кладем по 3-4 дольки чеснока.
  4. Хорошо сжимаем, обсыпаем зеленью и плотно обертываем пищевой пленкой и пергаментом.
  5. Кладем в холодильник на сутки.
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#Рецепты #Сало