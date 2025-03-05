Домашнее пряное сало: простой рецепт для настоящих гурманов (видео)
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Секрет идеального сала
Сало – это классика украинской кухни, которая никогда не выходит из моды. Особенно вкусным оно получается, если засолить его с чесноком и черным перцем.
Приготовление этого сала не требует особых кулинарных навыков, времени или особых ингредиентов. Всего сутки в холодильнике – и у вас будет готовый идеальный деликатес. Его можно подавать с черным хлебом, хреном или горчицей, а также использовать в качестве вкусной закуски к первым блюдам.
Этим способом приготовления сала поделилась блогерша katia_cooking.
Ингредиенты:
- Сало (лучше брать не большой кусок)
- соль 1.5 ч. л.
- перец 1.5 ч. л.
- зелень пучок
- чеснок 1 большая головка
Как приготовить:
- Чеснок нарезаем тоненькими дольками.
- Тонко нарезаем сало только до кожуры.
- Соединяем соль и перец, осыпаем каждый кусочек сала и кладем по 3-4 дольки чеснока.
- Хорошо сжимаем, обсыпаем зеленью и плотно обертываем пищевой пленкой и пергаментом.
- Кладем в холодильник на сутки.