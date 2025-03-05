Ароматний курячий рулет: шикарна альтернатива магазинній ковбасі (відео)
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Рецепт для тих, хто цінує натуральність
Домашній курячий рулет — це чудова альтернатива магазинним ковбасним виробам. Він виходить ніжним, ароматним і корисним, без зайвих добавок та консервантів. Завдяки правильному засолюванню і повільному запіканню м’ясо зберігає соковитість, а спеції надають йому вишуканого смаку.
Цей рулет за рецептом від блогерки anna_sma4notyt ідеально підходить для бутербродів, святкового столу або просто як смачна білкова закуска.
Інгредієнти:
- 1 кг курячого стегна
- 23 г суміші спецій для засолювання
Процес приготування:
- Підготовка м’яса. Зі стегна зніміть шкірку, видаліть кістку і наріжте м’ясо кубиками та полосочками. Для кращої текстури рулету бажано поєднати м’ясо різної форми — смужки та кубики.
- Додаємо спеції. Використовуйте суміш спецій для засолювання на основі нітритної солі, глюкози, трав і спецій. Перемішайте м’ясо зі спеціями, накрийте та поставте в холодильник на 12 годин.
- Шкірку також посипте сумішшю і залиште в холодильнику. Якщо шкірка вам не до вподоби, її можна не використовувати. Візьміть рукав для запікання, розріжте його, викладіть шкірку, зверху – підготовлене м’ясо, і сформуйте щільний рулет. Зав’яжіть його міцною ниткою.
- Викладіть рулет на решітку та поставте у холодну духовку. Випікайте при температурі 75–80°С протягом 3,5–4 годин. Не відкривайте дверцята духовки, щоб зберегти рівномірне тепло.
- Після запікання дайте рулету повністю охолонути, найкраще – залиште його на ніч у холодильнику.