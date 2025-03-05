Ароматний курячий рулет: шикарна альтернатива магазинній ковбасі (відео)

Рецепт для тих, хто цінує натуральність

Домашній курячий рулет — це чудова альтернатива магазинним ковбасним виробам. Він виходить ніжним, ароматним і корисним, без зайвих добавок та консервантів. Завдяки правильному засолюванню і повільному запіканню м’ясо зберігає соковитість, а спеції надають йому вишуканого смаку.

Цей рулет за рецептом від блогерки anna_sma4notyt ідеально підходить для бутербродів, святкового столу або просто як смачна білкова закуска.

Інгредієнти:

1 кг курячого стегна

23 г суміші спецій для засолювання

Процес приготування: