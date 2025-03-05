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Ароматний курячий рулет: шикарна альтернатива магазинній ковбасі (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачна домашня закуска
Смачна домашня закуска. Фото Колаж "Телеграф"

Рецепт для тих, хто цінує натуральність

Домашній курячий рулет — це чудова альтернатива магазинним ковбасним виробам. Він виходить ніжним, ароматним і корисним, без зайвих добавок та консервантів. Завдяки правильному засолюванню і повільному запіканню м’ясо зберігає соковитість, а спеції надають йому вишуканого смаку.

Цей рулет за рецептом від блогерки anna_sma4notyt ідеально підходить для бутербродів, святкового столу або просто як смачна білкова закуска.

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого стегна
  • 23 г суміші спецій для засолювання

Процес приготування:

  1. Підготовка м’яса. Зі стегна зніміть шкірку, видаліть кістку і наріжте м’ясо кубиками та полосочками. Для кращої текстури рулету бажано поєднати м’ясо різної форми — смужки та кубики.
  2. Додаємо спеції. Використовуйте суміш спецій для засолювання на основі нітритної солі, глюкози, трав і спецій. Перемішайте м’ясо зі спеціями, накрийте та поставте в холодильник на 12 годин.
  3. Шкірку також посипте сумішшю і залиште в холодильнику. Якщо шкірка вам не до вподоби, її можна не використовувати. Візьміть рукав для запікання, розріжте його, викладіть шкірку, зверху – підготовлене м’ясо, і сформуйте щільний рулет. Зав’яжіть його міцною ниткою.
  4. Викладіть рулет на решітку та поставте у холодну духовку. Випікайте при температурі 75–80°С протягом 3,5–4 годин. Не відкривайте дверцята духовки, щоб зберегти рівномірне тепло.
  5. Після запікання дайте рулету повністю охолонути, найкраще – залиште його на ніч у холодильнику.
Теги:
#Рецепти #Рулет #Ковбаса #Закуска #Куряче м'ясо