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Ароматный куриный рулет: шикарная альтернатива магазинной колбасе (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусная домашняя закуска
Вкусная домашняя закуска. Фото Коллаж "Телеграф"

Рецепт для тех, кто ценит натуральность

Домашний куриный рулет – это отличная альтернатива магазинным колбасным изделиям. Он получается нежным, ароматным и полезным, без лишних добавок и консервантов. Благодаря правильной засолке и медленному запеканию мясо сохраняет сочность, а специи придают ему изысканный вкус.

Этот рулет по рецепту от блогера anna_sma4notyt идеально подходит для бутербродов, праздничного стола или просто как вкусная белковая закуска.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного бедра
  • 23 г смеси специй для засолки

Процесс приготовления:

  1. Подготовка мяса. С бедра снимите шкурку, удалите кость и нарежьте мясо кубиками и полосочками. Для лучшей текстуры рулета желательно сочетать мясо разной формы – полоски и кубики.
  2. Добавляем специи. Используйте смесь специй для засолки на основе нитритной соли, глюкозы, трав и специй. Перемешайте мясо со специями, накройте и поставьте в холодильник на 12 часов.
  3. Кожуру также посыпьте смесью и оставьте в холодильнике. Если кожура вам не нравится, ее можно не использовать. Возьмите рукав для запекания, разрежьте его, выложите кожуру, сверху – подготовленное мясо и сформируйте плотный рулет. Завяжите его крепкой нитью.
  4. Выложите рулет на решетку и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре 75–80°С в течение 3,5–4 часов. Не открывайте дверцу духового шкафа, чтобы сохранить равномерное тепло.
  5. После запекания дайте рулету полностью остыть, лучше всего – оставьте его на ночь в холодильнике.
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#Рецепты #Рулет #Колбаса #Закуска #Куряче м'ясо