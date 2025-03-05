Ароматный куриный рулет: шикарная альтернатива магазинной колбасе (видео)

Рецепт для тех, кто ценит натуральность

Домашний куриный рулет – это отличная альтернатива магазинным колбасным изделиям. Он получается нежным, ароматным и полезным, без лишних добавок и консервантов. Благодаря правильной засолке и медленному запеканию мясо сохраняет сочность, а специи придают ему изысканный вкус.

Этот рулет по рецепту от блогера anna_sma4notyt идеально подходит для бутербродов, праздничного стола или просто как вкусная белковая закуска.

Ингредиенты:

1 кг куриного бедра

23 г смеси специй для засолки

Процесс приготовления: