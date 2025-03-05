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Баклажани по-грузинськи: ця закуска стане хітом будь-якого застілля

Автор
Марія Дума
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Простий рецепт пікантних баклажанів
Простий рецепт пікантних баклажанів. Фото Скриншот

Пікантна закуска, яка зникає миттєво

Сезон баклажанів — це чудова нагода приготувати улюблені страви. Якщо ви вже готували апетитний теплий салат, зверніть увагу й на консервацію.

Для того, щоб закрити баклажани на зиму, радимо рецепт "по-грузинськи" — пікантні овочі в апетитному соусі. Як зробити таку заготівлю, розповіли на ютуб-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

  • Баклажани – 2 кг
  • Солодкий перець – 1 кг
  • Гіркий перець – 1-2 шт.
  • Часник – 2 головки
  • Петрушка – 50 г
  • Сіль – 1 ст. ложка
  • Цукор – 2 ст. ложки
  • Оцет 9% – 4 ст. ложки
  • Рослинна олія – 150 мл

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте та наріжте кружальцями товщиною близько 1 см. Обсмажте їх з обох боків до золотистого кольору і злегка посоліть. Викладіть на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.
  2. Почистіть від насіння солодкий та гіркий перець. Пропустіть через м’ясорубку спочатку часник та гіркий перець, а потім солодкий.
  3. Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, цукор та оцет. Ретельно перемішайте.
  4. У стерилізовані банки чергуйте шари обсмажених баклажанів та заправки. Закрийте банки кришками і стерилізуйте їх у воді протягом 10 хвилин.

Закатайте банки, переверніть їх догори дном і укутайте до повного охолодження. Це ідеальна овочева закуска — пряна, пікантна та ароматна. Її легко поставити на святковий стіл поруч з іншими салатами, наприклад, маринованими крабовими паличками.

Теги:
#Рецепт #Баклажани #Консервація