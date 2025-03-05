Укр

Баклажаны по-грузински: эта закуска станет хитом любого застолья

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой рецепт пикантных баклажанов
Простой рецепт пикантных баклажанов. Фото Скриншот

Пикантная закуска, которая исчезает мгновенно

Сезон баклажанов – это отличный случай приготовить любимые блюда. Если вы готовили аппетитный теплый салат, обратите внимание и на консервацию.

Для того чтобы закрыть баклажаны на зиму, советуем рецепт "по-грузински" — пикантные овощи в аппетитном соусе. Как сделать такую заготовку, рассказали на ютуб-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг
  • Сладкий перец – 1 кг
  • Горький перец – 1-2 шт.
  • Чеснок – 2 головки
  • Петрушка – 50 г
  • Соль – 1 ст. кровати
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Уксус 9% – 4 ст. ложки
  • Растительное масло – 150 мл

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета и слегка посолите. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.
  2. Почистите сладкий и горький перец. Пропустите через мясорубку сначала чеснок и горький перец, затем сладкий.
  3. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте.
  4. В стерилизованные банки чередуйте слои обжаренных баклажанов и заправки. Закройте банки крышками и стерилизуйте в воде в течение 10 минут.

Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Это идеальная овощная закуска – пряная, пикантная и ароматная. Ее легко поставить на праздничный стол рядом с другими салатами, например, маринованными крабовыми палочками.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Консервация