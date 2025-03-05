Баклажаны по-грузински: эта закуска станет хитом любого застолья

Пикантная закуска, которая исчезает мгновенно

Сезон баклажанов – это отличный случай приготовить любимые блюда. Если вы готовили аппетитный теплый салат, обратите внимание и на консервацию.

Для того чтобы закрыть баклажаны на зиму, советуем рецепт "по-грузински" — пикантные овощи в аппетитном соусе. Как сделать такую заготовку, рассказали на ютуб-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг

Сладкий перец – 1 кг

Горький перец – 1-2 шт.

Чеснок – 2 головки

Петрушка – 50 г

Соль – 1 ст. кровати

Сахар – 2 ст. ложки

Уксус 9% – 4 ст. ложки

Растительное масло – 150 мл

Способ приготовления:

Баклажаны помойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета и слегка посолите. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Почистите сладкий и горький перец. Пропустите через мясорубку сначала чеснок и горький перец, затем сладкий. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте. В стерилизованные банки чередуйте слои обжаренных баклажанов и заправки. Закройте банки крышками и стерилизуйте в воде в течение 10 минут.

Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Это идеальная овощная закуска – пряная, пикантная и ароматная. Ее легко поставить на праздничный стол рядом с другими салатами, например, маринованными крабовыми палочками.