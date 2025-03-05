Баклажаны по-грузински: эта закуска станет хитом любого застолья
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Пикантная закуска, которая исчезает мгновенно
Сезон баклажанов – это отличный случай приготовить любимые блюда. Если вы готовили аппетитный теплый салат, обратите внимание и на консервацию.
Для того чтобы закрыть баклажаны на зиму, советуем рецепт "по-грузински" — пикантные овощи в аппетитном соусе. Как сделать такую заготовку, рассказали на ютуб-канале "Вкусная страница".
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 кг
- Сладкий перец – 1 кг
- Горький перец – 1-2 шт.
- Чеснок – 2 головки
- Петрушка – 50 г
- Соль – 1 ст. кровати
- Сахар – 2 ст. ложки
- Уксус 9% – 4 ст. ложки
- Растительное масло – 150 мл
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета и слегка посолите. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.
- Почистите сладкий и горький перец. Пропустите через мясорубку сначала чеснок и горький перец, затем сладкий.
- Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте.
- В стерилизованные банки чередуйте слои обжаренных баклажанов и заправки. Закройте банки крышками и стерилизуйте в воде в течение 10 минут.
Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Это идеальная овощная закуска – пряная, пикантная и ароматная. Ее легко поставить на праздничный стол рядом с другими салатами, например, маринованными крабовыми палочками.