Яблучне варення, як солодкі цукерки: не проґавте можливість приготувати з яблук (відео)
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Це яблучне варення дуже смачне
Без заготівлі яблук не обходиться жоден сезон консервації. Якщо ви вже закрили яблучне пюре, час звернутися до класики і зварити з цих чудових фруктів варення.
Вдалим і простим рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Проста кухня". Рецепт класичний, тож і пропорція відома — по кілограму цукру на кожен кілограм яблук. Варення виходить, як цукерки — апетитне, смачне, ароматне.
Інгредієнти:
- 2 кілограми яблук
- 2 кілограми цукру
Спосіб приготування:
- Яблука чистимо від серцевинок та насіння. Нарізаємо їх на невеликі шматочки. Викладаємо їх в миску, пересипаючи цукром.
- В такому вигляді їх потрібно залишити на ніч, накривши марлею. Яблука повинні пустити сік.
- Вранці починаємо варити варення. Ставимо на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Варимо варення 10 хвилин від моменту закипання, помішуючи.
- Після цього варення знімаємо з плити. Коли воно повністю охолоне — проварюємо ще раз 10 хвилин. Таких проварювань повинно бути чотири.
- На четвертий раз гаряче варення накладаємо в стерилізовані баночки. Закручуємо його за технологією.
Варення виходить густе, апетитними шматочками. Воно гарно зберігається. Також ми ділились рецептом яблучного торта.