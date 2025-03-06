Яблучне варення, як солодкі цукерки: не проґавте можливість приготувати з яблук (відео)

Це яблучне варення дуже смачне

Без заготівлі яблук не обходиться жоден сезон консервації. Якщо ви вже закрили яблучне пюре, час звернутися до класики і зварити з цих чудових фруктів варення.

Вдалим і простим рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Проста кухня". Рецепт класичний, тож і пропорція відома — по кілограму цукру на кожен кілограм яблук. Варення виходить, як цукерки — апетитне, смачне, ароматне.

Інгредієнти:

2 кілограми яблук

2 кілограми цукру

Спосіб приготування:

Яблука чистимо від серцевинок та насіння. Нарізаємо їх на невеликі шматочки. Викладаємо їх в миску, пересипаючи цукром. В такому вигляді їх потрібно залишити на ніч, накривши марлею. Яблука повинні пустити сік. Вранці починаємо варити варення. Ставимо на вогонь і, помішуючи, доводимо до кипіння. Варимо варення 10 хвилин від моменту закипання, помішуючи. Після цього варення знімаємо з плити. Коли воно повністю охолоне — проварюємо ще раз 10 хвилин. Таких проварювань повинно бути чотири. На четвертий раз гаряче варення накладаємо в стерилізовані баночки. Закручуємо його за технологією.

Варення виходить густе, апетитними шматочками. Воно гарно зберігається. Також ми ділились рецептом яблучного торта.