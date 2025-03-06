Яблочное варенье, как сладкие конфеты: не упустите возможность приготовить из яблок (видео)

Это яблочное варенье очень вкусное

Без заготовки яблок не обходится ни один сезон консервации. Если вы уже закрыли яблочное пюре, пора обратиться к классике и сварить из этих замечательных фруктов варенье.

Удачным и простым рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Простая кухня". Рецепт классический, и пропорция известна — по килограмму сахара на каждый килограмм яблок. Варенье получается, как конфеты — аппетитное, вкусное, ароматное.

Ингредиенты:

2 килограмма яблок

2 килограмма сахара

Способ приготовления:

Яблоки чистим от сердцевинок и семян. Нарезаем их на небольшие кусочки. Выкладываем их в миску, пересыпая сахаром. В таком виде их следует оставить на ночь, накрыв марлей. Яблоки должны пустить сок. Утром начинаем варить варенье. Ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Варим варенье 10 минут от момента закипания, помешивая. После этого варенье снимаем с плиты. Когда оно полностью остынет – провариваем еще раз 10 минут. Таких провариваний должно быть четыре. На четвертый раз горячее варенье накладываем в стерилизованные баночки. Закручиваем его по технологии.

Варенье получается густое, аппетитными кусочками. Оно хорошо сохраняется. Также мы делились рецептом яблочного торта.