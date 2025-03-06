Яблочное варенье, как сладкие конфеты: не упустите возможность приготовить из яблок (видео)
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Это яблочное варенье очень вкусное
Без заготовки яблок не обходится ни один сезон консервации. Если вы уже закрыли яблочное пюре, пора обратиться к классике и сварить из этих замечательных фруктов варенье.
Удачным и простым рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Простая кухня". Рецепт классический, и пропорция известна — по килограмму сахара на каждый килограмм яблок. Варенье получается, как конфеты — аппетитное, вкусное, ароматное.
Ингредиенты:
- 2 килограмма яблок
- 2 килограмма сахара
Способ приготовления:
- Яблоки чистим от сердцевинок и семян. Нарезаем их на небольшие кусочки. Выкладываем их в миску, пересыпая сахаром.
- В таком виде их следует оставить на ночь, накрыв марлей. Яблоки должны пустить сок.
- Утром начинаем варить варенье. Ставим на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Варим варенье 10 минут от момента закипания, помешивая.
- После этого варенье снимаем с плиты. Когда оно полностью остынет – провариваем еще раз 10 минут. Таких провариваний должно быть четыре.
- На четвертый раз горячее варенье накладываем в стерилизованные баночки. Закручиваем его по технологии.
Варенье получается густое, аппетитными кусочками. Оно хорошо сохраняется. Также мы делились рецептом яблочного торта.