Пісна грибна підлива: ароматний додаток до будь-якої страви (відео)

Ідеально до вареників й не тільки

Пісна підлива з грибів – це ідеальне доповнення до вареників, картопляного пюре чи будь-якої іншої страви, яку ви хочете зробити ще смачнішою. Вона виходить густою, ароматною і насиченою завдяки поєднанню сушених білих грибів та свіжих (або заморожених) грибів.

Ця підлива – чудове рішення для пісного або вегетаріанського столу, адже вона не містить м’яса чи молочних продуктів, але при цьому залишається ситною і поживною.

Рецептом в TikTok поділилась блогерка yankaalexiyenko.

Інгредієнти:

1 л води

4 ст. л. борошна

3 ст. л. мелених сушених грибів

Білі гриби (можна замінити печерицями)

1 морквина

1 цибулина

Зелень

Сіль, перець

1 зубчик часнику

Як приготувати: