Пісна грибна підлива: ароматний додаток до будь-якої страви (відео)
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Ідеально до вареників й не тільки
Пісна підлива з грибів – це ідеальне доповнення до вареників, картопляного пюре чи будь-якої іншої страви, яку ви хочете зробити ще смачнішою. Вона виходить густою, ароматною і насиченою завдяки поєднанню сушених білих грибів та свіжих (або заморожених) грибів.
Ця підлива – чудове рішення для пісного або вегетаріанського столу, адже вона не містить м’яса чи молочних продуктів, але при цьому залишається ситною і поживною.
Рецептом в TikTok поділилась блогерка yankaalexiyenko.
Інгредієнти:
- 1 л води
- 4 ст. л. борошна
- 3 ст. л. мелених сушених грибів
- Білі гриби (можна замінити печерицями)
- 1 морквина
- 1 цибулина
- Зелень
- Сіль, перець
- 1 зубчик часнику
Як приготувати:
- Борошно злегка підсмажити, дати остигнути й розмішати з 200 мл води. Головне не пересмажити.
- В каструлю налити 800 мл води, всипати мелені сухі білі гриби, довести до кипіння, варити на невеликій температурі 15-20 хвилин.
- Зробити засмажку з цибулі й моркви, додати сіль, перець, часник і білі гриби (можна заморожені).
- Засмажку вкинути у каструлю, перемішати й влити розбавлене борошно, помішуючи. Залишити на невеликій температурі на 5-10 хвилин, додати спеції та зелень.