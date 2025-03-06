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Пісна грибна підлива: ароматний додаток до будь-якої страви (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Насичений смак грибів на вашому столі
Насичений смак грибів на вашому столі. Фото Колаж "Телеграф"

Ідеально до вареників й не тільки

Пісна підлива з грибів – це ідеальне доповнення до вареників, картопляного пюре чи будь-якої іншої страви, яку ви хочете зробити ще смачнішою. Вона виходить густою, ароматною і насиченою завдяки поєднанню сушених білих грибів та свіжих (або заморожених) грибів.

Ця підлива – чудове рішення для пісного або вегетаріанського столу, адже вона не містить м’яса чи молочних продуктів, але при цьому залишається ситною і поживною.

Рецептом в TikTok поділилась блогерка yankaalexiyenko.

Інгредієнти:

  • 1 л води
  • 4 ст. л. борошна
  • 3 ст. л. мелених сушених грибів
  • Білі гриби (можна замінити печерицями)
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • Зелень
  • Сіль, перець
  • 1 зубчик часнику

Як приготувати:

  1. Борошно злегка підсмажити, дати остигнути й розмішати з 200 мл води. Головне не пересмажити.
  2. В каструлю налити 800 мл води, всипати мелені сухі білі гриби, довести до кипіння, варити на невеликій температурі 15-20 хвилин.
  3. Зробити засмажку з цибулі й моркви, додати сіль, перець, часник і білі гриби (можна заморожені).
  4. Засмажку вкинути у каструлю, перемішати й влити розбавлене борошно, помішуючи. Залишити на невеликій температурі на 5-10 хвилин, додати спеції та зелень.
Теги:
#Рецепти #Гриби #Пісні страви #Піст