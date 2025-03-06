Постная грибная подлива: ароматное дополнение к любому блюду (видео)

Идеально к вареникам и не только

Постная подливка из грибов – это идеальное дополнение к вареникам, картофельному пюре или любому другому блюду, которое вы хотите сделать еще вкуснее. Она получается густой, ароматной и насыщенной благодаря сочетанию белых сушеных грибов и свежих (или замороженных) грибов.

Эта подливка – отличное решение для постного или вегетарианского стола, ведь она не содержит мяса или молочных продуктов, но при этом остается сытной и питательной.

Рецептом в TikTok поделилась блогерша yankaalexiyenko.

Ингредиенты:

1 л воды

4 ст. л. муки

3 ст. л. молотых сушеных грибов

Белые грибы (можно заменить шампиньонами)

1 морковка

1 луковица

Зелень

Соль, перец

1 зубчик чеснока

Как приготовить: