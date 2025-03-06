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Постная грибная подлива: ароматное дополнение к любому блюду (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Насыщенный вкус грибов на вашем столе
Насыщенный вкус грибов на вашем столе. Фото Коллаж "Телеграф"

Идеально к вареникам и не только

Постная подливка из грибов – это идеальное дополнение к вареникам, картофельному пюре или любому другому блюду, которое вы хотите сделать еще вкуснее. Она получается густой, ароматной и насыщенной благодаря сочетанию белых сушеных грибов и свежих (или замороженных) грибов.

Эта подливка – отличное решение для постного или вегетарианского стола, ведь она не содержит мяса или молочных продуктов, но при этом остается сытной и питательной.

Рецептом в TikTok поделилась блогерша yankaalexiyenko.

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 4 ст. л. муки
  • 3 ст. л. молотых сушеных грибов
  • Белые грибы (можно заменить шампиньонами)
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Соль, перец
  • 1 зубчик чеснока

Как приготовить:

  1. Муку слегка поджарить, дать остыть и размешать с 200 мл воды. Главное не пережарить.
  2. В кастрюлю налить 800 мл воды, всыпать молотые белые сухие грибы, довести до кипения, варить на небольшой температуре 15-20 минут.
  3. Сделать поджарку из лука и моркови, добавить соль, перец, чеснок и белые грибы (можно замороженные).
  4. Зажарку бросить в кастрюлю, перемешать и влить разбавленную муку, помешивая. Оставить на небольшой температуре на 5-10 минут, добавить специи и зелень.
Теги:
#Рецепты #Грибы #Постные блюда #Піст