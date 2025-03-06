Постная грибная подлива: ароматное дополнение к любому блюду (видео)
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Идеально к вареникам и не только
Постная подливка из грибов – это идеальное дополнение к вареникам, картофельному пюре или любому другому блюду, которое вы хотите сделать еще вкуснее. Она получается густой, ароматной и насыщенной благодаря сочетанию белых сушеных грибов и свежих (или замороженных) грибов.
Эта подливка – отличное решение для постного или вегетарианского стола, ведь она не содержит мяса или молочных продуктов, но при этом остается сытной и питательной.
Рецептом в TikTok поделилась блогерша yankaalexiyenko.
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 4 ст. л. муки
- 3 ст. л. молотых сушеных грибов
- Белые грибы (можно заменить шампиньонами)
- 1 морковка
- 1 луковица
- Зелень
- Соль, перец
- 1 зубчик чеснока
Как приготовить:
- Муку слегка поджарить, дать остыть и размешать с 200 мл воды. Главное не пережарить.
- В кастрюлю налить 800 мл воды, всыпать молотые белые сухие грибы, довести до кипения, варить на небольшой температуре 15-20 минут.
- Сделать поджарку из лука и моркови, добавить соль, перец, чеснок и белые грибы (можно замороженные).
- Зажарку бросить в кастрюлю, перемешать и влить разбавленную муку, помешивая. Оставить на небольшой температуре на 5-10 минут, добавить специи и зелень.