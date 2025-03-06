Рус

Забудьте про класичні котлети: як приготувати їх соковитими (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рублені котлети з грибами та сиром
Рублені котлети з грибами та сиром. Фото скріншот Instagram

Справжня смакота

Для приготування смачних котлет не обов'язково купляти фарш. Якщо у вас вдома є куряче філе і трохи грибів, можна швидко зробити рублені котлети. Вони нічим не поступаються класичному варіанту, а навіть навпаки, виходять дуже ніжними та соковитими.

Про те, як приготувати рублені котлети, розказала на своїй сторінці в Instagram блогерка talli_sun.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт
  • Гриби (печериці) — 4-5 шт
  • Цибуля — 1 шт
  • Сметана — 3 ст л
  • Борошно — 2-3 ст л
  • Петрушка
  • Сир — 80-90 г
  • Яйце — 1 шт
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  • Філе ріжемо дрібним кубиком і ще трохи рубаємо ножем.
  • Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, підсмажуємо до прозорості, додаємо подрібнені гриби й смажимо, поки не випарується рідина. Додаємо до фаршу.
  • Також додаємо подрібнену петрушку, яйце, сметану, борошно, натертий сир.
  • Солимо, перчимо, перемішуємо. Мокрими руками формуємо котлетки та смажимо на невеликому вогні з обох боків до рум'яної скоринки (коли перевертаємо, накриваємо кришкою).
Теги:
#Рецепти #Куряче філе #Котлети