Забудьте про класичні котлети: як приготувати їх соковитими (відео)
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Справжня смакота
Для приготування смачних котлет не обов'язково купляти фарш. Якщо у вас вдома є куряче філе і трохи грибів, можна швидко зробити рублені котлети. Вони нічим не поступаються класичному варіанту, а навіть навпаки, виходять дуже ніжними та соковитими.
Про те, як приготувати рублені котлети, розказала на своїй сторінці в Instagram блогерка talli_sun.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт
- Гриби (печериці) — 4-5 шт
- Цибуля — 1 шт
- Сметана — 3 ст л
- Борошно — 2-3 ст л
- Петрушка
- Сир — 80-90 г
- Яйце — 1 шт
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Філе ріжемо дрібним кубиком і ще трохи рубаємо ножем.
- Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, підсмажуємо до прозорості, додаємо подрібнені гриби й смажимо, поки не випарується рідина. Додаємо до фаршу.
- Також додаємо подрібнену петрушку, яйце, сметану, борошно, натертий сир.
- Солимо, перчимо, перемішуємо. Мокрими руками формуємо котлетки та смажимо на невеликому вогні з обох боків до рум'яної скоринки (коли перевертаємо, накриваємо кришкою).