Забудьте про класичні котлети: як приготувати їх соковитими (відео)

Справжня смакота

Для приготування смачних котлет не обов'язково купляти фарш. Якщо у вас вдома є куряче філе і трохи грибів, можна швидко зробити рублені котлети. Вони нічим не поступаються класичному варіанту, а навіть навпаки, виходять дуже ніжними та соковитими.

Про те, як приготувати рублені котлети, розказала на своїй сторінці в Instagram блогерка talli_sun.

Інгредієнти:

Куряче філе — 2 шт

Гриби (печериці) — 4-5 шт

Цибуля — 1 шт

Сметана — 3 ст л

Борошно — 2-3 ст л

Петрушка

Сир — 80-90 г

Яйце — 1 шт

Сіль, перець

Як приготувати: