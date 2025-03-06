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Забудьте о классических котлетах: как приготовить их сочными (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рубленые котлеты с грибами и сыром
Рубленые котлеты с грибами и сыром. Фото скриншот Instagram

Настоящее объедение

Для приготовления вкусных котлет необязательно покупать фарш. Если у вас дома есть куриное филе и немного грибов, можно быстро сделать рубленые котлеты. Они ничем не уступают классическому варианту, а даже наоборот, получаются очень нежными и сочными.

О том, как приготовить рубленые котлеты, рассказала на своей странице в Instagram блогер talli_sun.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Грибы (шампиньоны) — 4-5 шт
  • Лук — 1 шт
  • Сметана – 3 ст л
  • Мука – 2-3 ст л
  • Петрушка
  • Сыр — 80-90 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Филе режем мелким кубиком и еще чуть-чуть рубим ножом.
  2. Лук нарезаем мелким кубиком, поджариваем до прозрачности, добавляем измельченные грибы и жарим, пока жидкость не выпарится. Добавляем в фарш.
  3. Также добавляем измельченную петрушку, яйцо, сметану, муку, натертый творог.
  4. Солим, перчим, перемешиваем. Мокрыми руками формируем котлетки и жарим на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки (когда переворачиваем, накрываем крышкой).
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#Рецепты #Куриное филе #Котлеты