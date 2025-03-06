Забудьте о классических котлетах: как приготовить их сочными (видео)

Настоящее объедение

Для приготовления вкусных котлет необязательно покупать фарш. Если у вас дома есть куриное филе и немного грибов, можно быстро сделать рубленые котлеты. Они ничем не уступают классическому варианту, а даже наоборот, получаются очень нежными и сочными.

О том, как приготовить рубленые котлеты, рассказала на своей странице в Instagram блогер talli_sun.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Грибы (шампиньоны) — 4-5 шт

Лук — 1 шт

Сметана – 3 ст л

Мука – 2-3 ст л

Петрушка

Сыр — 80-90 г

Яйцо — 1 шт

Соль, перец

Как приготовить: