Забудьте о классических котлетах: как приготовить их сочными (видео)
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Настоящее объедение
Для приготовления вкусных котлет необязательно покупать фарш. Если у вас дома есть куриное филе и немного грибов, можно быстро сделать рубленые котлеты. Они ничем не уступают классическому варианту, а даже наоборот, получаются очень нежными и сочными.
О том, как приготовить рубленые котлеты, рассказала на своей странице в Instagram блогер talli_sun.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Грибы (шампиньоны) — 4-5 шт
- Лук — 1 шт
- Сметана – 3 ст л
- Мука – 2-3 ст л
- Петрушка
- Сыр — 80-90 г
- Яйцо — 1 шт
- Соль, перец
Как приготовить:
- Филе режем мелким кубиком и еще чуть-чуть рубим ножом.
- Лук нарезаем мелким кубиком, поджариваем до прозрачности, добавляем измельченные грибы и жарим, пока жидкость не выпарится. Добавляем в фарш.
- Также добавляем измельченную петрушку, яйцо, сметану, муку, натертый творог.
- Солим, перчим, перемешиваем. Мокрыми руками формируем котлетки и жарим на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки (когда переворачиваем, накрываем крышкой).