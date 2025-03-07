Хрустка і пікантна: простий рецепт корейської капусти, яка зникає зі столу миттєво (відео)

За рахунок додавання буряків капуста набуває гарного кольору

Капуста – один з найпопулярніших і універсальних овочів, який часто використовується в нашій кухні для приготування класичних страв, таких як борщ, голубці або тушкована капуста. Але капуста може бути не лише основою для ситних супів, а й чудовою основою для легких і смачних закусок.

Однією з таких є закуска "Пелюстка". Вона має ніжний смак, гармонійно поєднуючи хрустку капусту з ароматними інгредієнтами. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу чи просто для легкого перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати закуску "Пелюстка"

Інгредієнти:

капуста — 1,3-1,5 (краще брати стару, молода не буде так хрумкати);

буряк — 1 великий;

перець чилі — 5 г;

часник — 4 зуб.;

лавровий лист — 2 шт.;

вода — 1 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 150 мл;

олія — 50 мл;

духмяний перець — 2-3 шт.;

Спосіб приготування:

1.З капусти зняти верхнє листя, нарізати навпіл і вирізати качан.

2.Капусту нарізати на досить великі шматки.

3.Буряк нарізати довільно.

4.Часник нарізати слайсами.

5.Скласти все шарами в трилітрову банку, утрамбувавши.

6.Для розчину потрібно змішати всі інгредієнти та довести до кипіння.

7.Залити гарячим розсолом капусту.

8.Залишити охолонути в теплі та покласти на добу в холод.