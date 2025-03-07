Хрустка і пікантна: простий рецепт корейської капусти, яка зникає зі столу миттєво (відео)
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За рахунок додавання буряків капуста набуває гарного кольору
Капуста – один з найпопулярніших і універсальних овочів, який часто використовується в нашій кухні для приготування класичних страв, таких як борщ, голубці або тушкована капуста. Але капуста може бути не лише основою для ситних супів, а й чудовою основою для легких і смачних закусок.
Однією з таких є закуска "Пелюстка". Вона має ніжний смак, гармонійно поєднуючи хрустку капусту з ароматними інгредієнтами. Така закуска стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу чи просто для легкого перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати закуску "Пелюстка"
Інгредієнти:
- капуста — 1,3-1,5 (краще брати стару, молода не буде так хрумкати);
- буряк — 1 великий;
- перець чилі — 5 г;
- часник — 4 зуб.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- вода — 1 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 150 мл;
- олія — 50 мл;
- духмяний перець — 2-3 шт.;
Спосіб приготування:
1.З капусти зняти верхнє листя, нарізати навпіл і вирізати качан.
2.Капусту нарізати на досить великі шматки.
3.Буряк нарізати довільно.
4.Часник нарізати слайсами.
5.Скласти все шарами в трилітрову банку, утрамбувавши.
6.Для розчину потрібно змішати всі інгредієнти та довести до кипіння.
7.Залити гарячим розсолом капусту.
8.Залишити охолонути в теплі та покласти на добу в холод.