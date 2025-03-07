Хрустящая и пикантная: простой рецепт корейской капусты, которая исчезает со стола мгновенно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За счет добавления свеклы капуста приобретает хороший цвет
Капуста – один из самых популярных и универсальных овощей, часто используемый в нашей кухне для приготовления классических блюд, таких как борщ, голубцы или тушеная капуста. Но капуста может быть не только основой для сытных супов, но и отличным основанием для легких и вкусных закусок.
Одной из таких является закуска "Лепесток". Она имеет нежный вкус, гармонично сочетая хрустящую капусту с ароматными ингредиентами. Такая закуска станет отличным дополнением к любому праздничному столу или просто для легкого перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить закуску "Лепесток"
Ингредиенты:
- капуста — 1,3-1,5 кг (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать);
- свекла — 1 большая;
- перец чили – 5 г;
- чеснок — 4 зуб.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- вода – 1 л;
- соль – 3 ст.
- сахар – 4 ст.
- уксус 9% — 150 мл;
- масло – 50 мл;
- душистый перец — 2-3 шт.;
Способ приготовления:
1.С капусты снять верхние листья, нарезать пополам и вырезать кочерыжку.
2.Капусту нарезать на достаточно большие куски.
3.Свеклу нарезать произвольно.
4.Чеснок нарезать слайсами.
5.Сложить все слоями в трехлитровую банку, утрамбировав.
6.Для раствора нужно смешать все ингредиенты и довести до кипения.
7.Залить горячим рассолом капусту.
8. Оставить остыть в тепле и положить в сутки в холод.