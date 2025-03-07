Хрустящая и пикантная: простой рецепт корейской капусты, которая исчезает со стола мгновенно (видео)

За счет добавления свеклы капуста приобретает хороший цвет

Капуста – один из самых популярных и универсальных овощей, часто используемый в нашей кухне для приготовления классических блюд, таких как борщ, голубцы или тушеная капуста. Но капуста может быть не только основой для сытных супов, но и отличным основанием для легких и вкусных закусок.

Одной из таких является закуска "Лепесток". Она имеет нежный вкус, гармонично сочетая хрустящую капусту с ароматными ингредиентами. Такая закуска станет отличным дополнением к любому праздничному столу или просто для легкого перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить закуску "Лепесток"

Ингредиенты:

капуста — 1,3-1,5 кг (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать);

свекла — 1 большая;

перец чили – 5 г;

чеснок — 4 зуб.;

лавровый лист – 2 шт.;

вода – 1 л;

соль – 3 ст.

сахар – 4 ст.

уксус 9% — 150 мл;

масло – 50 мл;

душистый перец — 2-3 шт.;

Способ приготовления:

1.С капусты снять верхние листья, нарезать пополам и вырезать кочерыжку.

2.Капусту нарезать на достаточно большие куски.

3.Свеклу нарезать произвольно.

4.Чеснок нарезать слайсами.

5.Сложить все слоями в трехлитровую банку, утрамбировав.

6.Для раствора нужно смешать все ингредиенты и довести до кипения.

7.Залить горячим рассолом капусту.

8. Оставить остыть в тепле и положить в сутки в холод.