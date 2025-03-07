Смачне доповнення до вечері: ці канапки з печеним перцем сподобаються близьким (відео)
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Неодмінно сподобаються близьким
Канапки – це ідеальний варіант для швидкої та смачної закуски, яка завжди виглядає елегантно і радує своїм смаком. Існує безліч варіантів канапок, кожен з яких можна адаптувати під будь-який смак і настрій. Наприклад, популярними є канапки з в'яленими томатами, що додають особливу глибину смаку.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати канапки з болгарським перцем. Їх яскраві кольори та солодкуватий смак перцю чудово поєднуються з різноманітними начинками, що робить ці канапки не лише смачними, а й дуже апетитними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати канапки з печеним перцем
Інгредієнти:
- багет;
- червоний перець;
- вершковий крем-сир;
- рукола;
- часник;
- оливкова олія;
- спеції сіль/перець — за смаком;
- бальзамічний соус;
- подрібнені горіхи (волоські, фундук, кешʼю);
Спосіб приготування:
1.Перець трішки скропити олією, посипати сіллю та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.
2.Перець охолодити, очистити від шкірки та насіння.
3.Нарізати перець смужками, заправити оливковою олією та додати спеції за смаком. Залишити на 10-15 хвилин.
4.Багет нарізати та на краплі олії підсмажити до скоринки.
5.Натерти часником, змастити вершковим сиром, додаємо руколу та викласти перець.
6.Полити бальзамічним соусом та посипати подрібненими горіхами.