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Смачне доповнення до вечері: ці канапки з печеним перцем сподобаються близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні та ситні бутерброди нашвидкуруч
Смачні та ситні бутерброди нашвидкуруч. Фото instagram.com

Неодмінно сподобаються близьким

Канапки – це ідеальний варіант для швидкої та смачної закуски, яка завжди виглядає елегантно і радує своїм смаком. Існує безліч варіантів канапок, кожен з яких можна адаптувати під будь-який смак і настрій. Наприклад, популярними є канапки з в'яленими томатами, що додають особливу глибину смаку.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати канапки з болгарським перцем. Їх яскраві кольори та солодкуватий смак перцю чудово поєднуються з різноманітними начинками, що робить ці канапки не лише смачними, а й дуже апетитними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати канапки з печеним перцем

Інгредієнти:

  • багет;
  • червоний перець;
  • вершковий крем-сир;
  • рукола;
  • часник;
  • оливкова олія;
  • спеції сіль/перець — за смаком;
  • бальзамічний соус;
  • подрібнені горіхи (волоські, фундук, кешʼю);

Спосіб приготування:

1.Перець трішки скропити олією, посипати сіллю та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.

2.Перець охолодити, очистити від шкірки та насіння.

3.Нарізати перець смужками, заправити оливковою олією та додати спеції за смаком. Залишити на 10-15 хвилин.

4.Багет нарізати та на краплі олії підсмажити до скоринки.

5.Натерти часником, змастити вершковим сиром, додаємо руколу та викласти перець.

6.Полити бальзамічним соусом та посипати подрібненими горіхами.

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#Перець #Закуска #Готуємо вдома