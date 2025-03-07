Смачне доповнення до вечері: ці канапки з печеним перцем сподобаються близьким (відео)

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Канапки – це ідеальний варіант для швидкої та смачної закуски, яка завжди виглядає елегантно і радує своїм смаком. Існує безліч варіантів канапок, кожен з яких можна адаптувати під будь-який смак і настрій. Наприклад, популярними є канапки з в'яленими томатами, що додають особливу глибину смаку.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати канапки з болгарським перцем. Їх яскраві кольори та солодкуватий смак перцю чудово поєднуються з різноманітними начинками, що робить ці канапки не лише смачними, а й дуже апетитними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати канапки з печеним перцем

Інгредієнти:

багет;

червоний перець;

вершковий крем-сир;

рукола;

часник;

оливкова олія;

спеції сіль/перець — за смаком;

бальзамічний соус;

подрібнені горіхи (волоські, фундук, кешʼю);

Спосіб приготування:

1.Перець трішки скропити олією, посипати сіллю та запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.

2.Перець охолодити, очистити від шкірки та насіння.

3.Нарізати перець смужками, заправити оливковою олією та додати спеції за смаком. Залишити на 10-15 хвилин.

4.Багет нарізати та на краплі олії підсмажити до скоринки.

5.Натерти часником, змастити вершковим сиром, додаємо руколу та викласти перець.

6.Полити бальзамічним соусом та посипати подрібненими горіхами.