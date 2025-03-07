Вкусное дополнение к ужину: эти бутерброды с печеным перцем понравятся близким (видео)
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Непременно понравятся близким
Бутерброды – это идеальный вариант для быстрой и вкусной закуски, которая всегда смотрится элегантно и радует своим вкусом. Существует множество вариантов бутербродов, каждый из которых можно адаптировать под любой вкус и настроение. Например, популярны канапки с вялеными томатами, придающие особую глубину вкусу.
Но сегодня мы предлагаем приготовить бутерброды с болгарским перцем. Их яркие цвета и сладковатый вкус перца прекрасно сочетаются с разнообразными начинками, что делает эти бутерброды не только вкусными, но и очень аппетитными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить бутерброды с печеным перцем
Ингредиенты:
- багет;
- красный перец;
- сливочный крем-сыр;
- руккола;
- чеснок;
- оливковое масло;
- специи соль/перец — по вкусу;
- бальзамический соус;
- измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью);
Способ приготовления:
1.Перец немного сбрызнуть маслом, посыпать солью и запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.
2.Перец охладить, очистить от кожуры и семян.
3.Нарезать перец полосками, заправить оливковым маслом и добавить специи по вкусу. Оставить на 10-15 минут.
4.Багет нарезать и на капли поджарить до корочки.
5.Натереть чесноком, смазать сливочным сыром, добавить рукколу и выложить перец.
6. Полить бальзамическим соусом и посыпать измельченными орехами.