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Вкусное дополнение к ужину: эти бутерброды с печеным перцем понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные и сытные бутерброды на скорую руку
Вкусные и сытные бутерброды на скорую руку. Фото instagram.com

Непременно понравятся близким

Бутерброды – это идеальный вариант для быстрой и вкусной закуски, которая всегда смотрится элегантно и радует своим вкусом. Существует множество вариантов бутербродов, каждый из которых можно адаптировать под любой вкус и настроение. Например, популярны канапки с вялеными томатами, придающие особую глубину вкусу.

Но сегодня мы предлагаем приготовить бутерброды с болгарским перцем. Их яркие цвета и сладковатый вкус перца прекрасно сочетаются с разнообразными начинками, что делает эти бутерброды не только вкусными, но и очень аппетитными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить бутерброды с печеным перцем

Ингредиенты:

  • багет;
  • красный перец;
  • сливочный крем-сыр;
  • руккола;
  • чеснок;
  • оливковое масло;
  • специи соль/перец — по вкусу;
  • бальзамический соус;
  • измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью);

Способ приготовления:

1.Перец немного сбрызнуть маслом, посыпать солью и запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

2.Перец охладить, очистить от кожуры и семян.

3.Нарезать перец полосками, заправить оливковым маслом и добавить специи по вкусу. Оставить на 10-15 минут.

4.Багет нарезать и на капли поджарить до корочки.

5.Натереть чесноком, смазать сливочным сыром, добавить рукколу и выложить перец.

6. Полить бальзамическим соусом и посыпать измельченными орехами.

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#Перец #Закуска #Готовим дома