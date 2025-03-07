Можна з’їсти разом із банкою: робіть відразу потрійну порцію цієї апетитної закуски (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці гостренькі баклажани – така смакота, що однієї банки буде мало
Мариновані баклажани на зиму — це чудова заготівля. Є чимало рецептів. Якщо ви вже готували баклажани по-грузинськи, зверніть увагу на наступний рецепт.
Шматочки баклажанів в апетитному томатному соусі, з солодким та гострим перцем — чудова заготівля. Як приготувати такі гостренькі баклажани, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "З нами смачно жити".
Інгредієнти:
- 2 кг баклажанів (очищених)
- 300 г помідорів
- 500 г солодкого перцю
- 1 головка часнику
- 2 ст. л. солі
- 3 ст. л. цукру
- 80 мл оцту 9%
- 20-30 г свіжої петрушки
- 0,5 гострого перцю до смаку
- Рослинна олія для смаження
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізати брусочками середньої величини. Посолити і залишити на 40 хвилин.
- Помідори, солодкий перець, часник і петрушку пропустити через м'ясорубку. Додати цукор, оцет і перемішати.
- Віджаті від соку баклажани обсмажити до золотистого кольору. На дно стерилізованих банок викласти шар заливки, потім шар обсмажених баклажанів. Повторити шари, закінчуючи заливкою.
- Накрити банки кришками, поставити в каструлю з водою і стерилізувати 15 хвилин з моменту закипання води. Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.
А якщо ви вже закрили баклажани, а овочі у вас все ще залишились, їх можна заморозити. Ми розповідали, як це зробити.