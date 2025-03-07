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Можна з’їсти разом із банкою: робіть відразу потрійну порцію цієї апетитної закуски (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Пікантні баклажани на зиму
Пікантні баклажани на зиму. Фото shuba.life

Ці гостренькі баклажани – така смакота, що однієї банки буде мало

Мариновані баклажани на зиму — це чудова заготівля. Є чимало рецептів. Якщо ви вже готували баклажани по-грузинськи, зверніть увагу на наступний рецепт.

Шматочки баклажанів в апетитному томатному соусі, з солодким та гострим перцем — чудова заготівля. Як приготувати такі гостренькі баклажани, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "З нами смачно жити".

Інгредієнти:

  • 2 кг баклажанів (очищених)
  • 300 г помідорів
  • 500 г солодкого перцю
  • 1 головка часнику
  • 2 ст. л. солі
  • 3 ст. л. цукру
  • 80 мл оцту 9%
  • 20-30 г свіжої петрушки
  • 0,5 гострого перцю до смаку
  • Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізати брусочками середньої величини. Посолити і залишити на 40 хвилин.
  2. Помідори, солодкий перець, часник і петрушку пропустити через м'ясорубку. Додати цукор, оцет і перемішати.
  3. Віджаті від соку баклажани обсмажити до золотистого кольору. На дно стерилізованих банок викласти шар заливки, потім шар обсмажених баклажанів. Повторити шари, закінчуючи заливкою.
  4. Накрити банки кришками, поставити в каструлю з водою і стерилізувати 15 хвилин з моменту закипання води. Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

А якщо ви вже закрили баклажани, а овочі у вас все ще залишились, їх можна заморозити. Ми розповідали, як це зробити.

Теги:
#Рецепт #Томат #Баклажани #Консервація