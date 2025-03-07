Можна з’їсти разом із банкою: робіть відразу потрійну порцію цієї апетитної закуски (відео)

Ці гостренькі баклажани – така смакота, що однієї банки буде мало

Мариновані баклажани на зиму — це чудова заготівля. Є чимало рецептів. Якщо ви вже готували баклажани по-грузинськи, зверніть увагу на наступний рецепт.

Шматочки баклажанів в апетитному томатному соусі, з солодким та гострим перцем — чудова заготівля. Як приготувати такі гостренькі баклажани, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "З нами смачно жити".

Інгредієнти:

2 кг баклажанів (очищених)

300 г помідорів

500 г солодкого перцю

1 головка часнику

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

80 мл оцту 9%

20-30 г свіжої петрушки

0,5 гострого перцю до смаку

Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати брусочками середньої величини. Посолити і залишити на 40 хвилин. Помідори, солодкий перець, часник і петрушку пропустити через м'ясорубку. Додати цукор, оцет і перемішати. Віджаті від соку баклажани обсмажити до золотистого кольору. На дно стерилізованих банок викласти шар заливки, потім шар обсмажених баклажанів. Повторити шари, закінчуючи заливкою. Накрити банки кришками, поставити в каструлю з водою і стерилізувати 15 хвилин з моменту закипання води. Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

А якщо ви вже закрили баклажани, а овочі у вас все ще залишились, їх можна заморозити. Ми розповідали, як це зробити.