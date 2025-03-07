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Можно съесть вместе с банкой: делайте сразу тройную порцию этой аппетитной закуски (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Пикантные баклажанчики на зиму
Пикантные баклажанчики на зиму. Фото shuba.life

Эти остренькие баклажаны – такая вкуснятина, что одной банки будет мало

Маринованные баклажаны на зиму – это отличная заготовка. Есть много рецептов. Если вы уже готовили баклажаны по-грузински, обратите внимание на следующий рецепт.

Кусочки баклажанов в аппетитном томатном соусе, со сладким и острым перцем — отличная заготовка. Как приготовить такие остренькие баклажаны, рассказали на кулинарном ютуб-канале "С нами вкусно жить".

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов (очищенных)
  • 300 г помидоров
  • 500 г сладкого перца
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 80 мл уксуса 9%
  • 20-30 г свежей петрушки
  • 0,5 острого перца по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать брусочками средней величины. Посолите и оставьте на 40 минут.
  2. Помидоры, сладкий перец, чеснок и петрушку пропустить через мясорубку. Добавить сахар, уксус и перемешать.
  3. Отжатые от сока баклажаны обжарить до золотистого цвета. На дно стерилизованных банок выложить слой заливки, затем слой обжаренных баклажанов. Повторить слои, заканчивая заливкой.
  4. Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с водой и стерилизовать 15 минут с момента закипания воды. Закатать банки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.

А если вы закрыли баклажаны, а овощи у вас все еще остались, их можно заморозить. Мы говорили, как это сделать.

Теги:
#Рецепт #Томат #Баклажаны #Консервация