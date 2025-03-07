Можно съесть вместе с банкой: делайте сразу тройную порцию этой аппетитной закуски (видео)
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Эти остренькие баклажаны – такая вкуснятина, что одной банки будет мало
Маринованные баклажаны на зиму – это отличная заготовка. Есть много рецептов. Если вы уже готовили баклажаны по-грузински, обратите внимание на следующий рецепт.
Кусочки баклажанов в аппетитном томатном соусе, со сладким и острым перцем — отличная заготовка. Как приготовить такие остренькие баклажаны, рассказали на кулинарном ютуб-канале "С нами вкусно жить".
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов (очищенных)
- 300 г помидоров
- 500 г сладкого перца
- 1 головка чеснока
- 2 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 80 мл уксуса 9%
- 20-30 г свежей петрушки
- 0,5 острого перца по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать брусочками средней величины. Посолите и оставьте на 40 минут.
- Помидоры, сладкий перец, чеснок и петрушку пропустить через мясорубку. Добавить сахар, уксус и перемешать.
- Отжатые от сока баклажаны обжарить до золотистого цвета. На дно стерилизованных банок выложить слой заливки, затем слой обжаренных баклажанов. Повторить слои, заканчивая заливкой.
- Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с водой и стерилизовать 15 минут с момента закипания воды. Закатать банки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
А если вы закрыли баклажаны, а овощи у вас все еще остались, их можно заморозить. Мы говорили, как это сделать.