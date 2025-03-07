Можно съесть вместе с банкой: делайте сразу тройную порцию этой аппетитной закуски (видео)

Эти остренькие баклажаны – такая вкуснятина, что одной банки будет мало

Маринованные баклажаны на зиму – это отличная заготовка. Есть много рецептов. Если вы уже готовили баклажаны по-грузински, обратите внимание на следующий рецепт.

Кусочки баклажанов в аппетитном томатном соусе, со сладким и острым перцем — отличная заготовка. Как приготовить такие остренькие баклажаны, рассказали на кулинарном ютуб-канале "С нами вкусно жить".

Ингредиенты:

2 кг баклажанов (очищенных)

300 г помидоров

500 г сладкого перца

1 головка чеснока

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

80 мл уксуса 9%

20-30 г свежей петрушки

0,5 острого перца по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать брусочками средней величины. Посолите и оставьте на 40 минут. Помидоры, сладкий перец, чеснок и петрушку пропустить через мясорубку. Добавить сахар, уксус и перемешать. Отжатые от сока баклажаны обжарить до золотистого цвета. На дно стерилизованных банок выложить слой заливки, затем слой обжаренных баклажанов. Повторить слои, заканчивая заливкой. Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с водой и стерилизовать 15 минут с момента закипания воды. Закатать банки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.

А если вы закрыли баклажаны, а овощи у вас все еще остались, их можно заморозить. Мы говорили, как это сделать.