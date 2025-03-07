"Пташине молоко" за 15 хвилин: діти будуть в захваті від цього десерту (відео)

Готується дуже просто, а виходить дуже смачно

"Пташине молоко" – це ніжний десерт, який готується з простих інгредієнтів. Завдяки поєднанню вершкової текстури та легкого шоколадного шару він виходить повітряним і приємним на смак. Його можна приготувати без складних процесів, а основний час займе тільки застигання в холодильнику.

Авторка YouTube-каналу "Вкусно Просто и Доступно" поділилась своїм способом приготування цього смачного десерту. Спробуйте приготувати "Пташине молоко" за цим рецептом і ви.

Інгредієнти:

сметана — 1 л

молоко — 700 мл

желатин — 6 ст.л

цукор — 200 г (на смак)

ванільний цукор — 10 г

какао — 30 г

Етапи приготування: