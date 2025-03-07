"Пташине молоко" за 15 хвилин: діти будуть в захваті від цього десерту (відео)
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Готується дуже просто, а виходить дуже смачно
"Пташине молоко" – це ніжний десерт, який готується з простих інгредієнтів. Завдяки поєднанню вершкової текстури та легкого шоколадного шару він виходить повітряним і приємним на смак. Його можна приготувати без складних процесів, а основний час займе тільки застигання в холодильнику.
Авторка YouTube-каналу "Вкусно Просто и Доступно" поділилась своїм способом приготування цього смачного десерту. Спробуйте приготувати "Пташине молоко" за цим рецептом і ви.
Інгредієнти:
- сметана — 1 л
- молоко — 700 мл
- желатин — 6 ст.л
- цукор — 200 г (на смак)
- ванільний цукор — 10 г
- какао — 30 г
Етапи приготування:
- Желатин залити молоком кімнатної температури.
- В окрему миску викласти сметану, цукор, ванільний цукор, додати молоко та взбити міксером.
- Розтопити желатин та поступово ввести до сметани з іншими інгредієнтами.
- Розділити крем на дві частини. До одної додати какао, іншу залишити без змін.
- Викладаємо у форму шоколадну основу. Відправляємо в холодильник на декілька хвилин.
- Коли шоколадна основа застигне, викласти на неї залишки основи. Відправити в холодильник на ніч або хоча б на 2 години.