"Птичье молоко" за 15 минут: дети будут в восторге от этого десерта (видео)

Готовится очень просто, а получается очень вкусно

"Птичье молоко" – это нежный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию сливочной текстуры и легкого шоколадного слоя, он получается воздушным и приятным на вкус. Его можно приготовить без сложных процессов, а основное время займет только застывание в холодильнике.

Автор YouTube-канала "Смачно Просто и Доступно" поделилась своим способом приготовления этого вкусного десерта. Попробуйте приготовить "Птичье молоко" по этому рецепту и вы.

Ингредиенты:

сметана — 1 л;

молоко — 700 мл;

желатин – 6 ст.л;

сахар — 200 г (по вкусу);

ванильный сахар — 10 г;

какао — 30 г.

Этапы приготовления: