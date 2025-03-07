"Птичье молоко" за 15 минут: дети будут в восторге от этого десерта (видео)
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Готовится очень просто, а получается очень вкусно
"Птичье молоко" – это нежный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию сливочной текстуры и легкого шоколадного слоя, он получается воздушным и приятным на вкус. Его можно приготовить без сложных процессов, а основное время займет только застывание в холодильнике.
Автор YouTube-канала "Смачно Просто и Доступно" поделилась своим способом приготовления этого вкусного десерта. Попробуйте приготовить "Птичье молоко" по этому рецепту и вы.
Ингредиенты:
- сметана — 1 л;
- молоко — 700 мл;
- желатин – 6 ст.л;
- сахар — 200 г (по вкусу);
- ванильный сахар — 10 г;
- какао — 30 г.
Этапы приготовления:
- Желатин залить молоком комнатной температуры.
- В отдельную миску выложить сметану, сахар, ванильный сахар, добавить молоко и взбить миксером.
- Растопить желатин и постепенно ввести в сметану с другими ингредиентами.
- Разделить крем на две части. К одной добавить какао, другую оставить без изменений.
- Выкладываем в форму шоколадную основу. Отправляем в холодильник на несколько минут.
- Когда шоколадная основа застынет, выложить на нее остатки сметанной основы. Отправить в холодильник на ночь или хотя бы на 2 часа.