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"Птичье молоко" за 15 минут: дети будут в восторге от этого десерта (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Знакомый с детства вкус
Знакомый с детства вкус. Фото Скріншот YouTube/ Вкусно Просто и Доступно

Готовится очень просто, а получается очень вкусно

"Птичье молоко" – это нежный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Благодаря сочетанию сливочной текстуры и легкого шоколадного слоя, он получается воздушным и приятным на вкус. Его можно приготовить без сложных процессов, а основное время займет только застывание в холодильнике.

Автор YouTube-канала "Смачно Просто и Доступно" поделилась своим способом приготовления этого вкусного десерта. Попробуйте приготовить "Птичье молоко" по этому рецепту и вы.

Ингредиенты:

  • сметана — 1 л;
  • молоко — 700 мл;
  • желатин – 6 ст.л;
  • сахар — 200 г (по вкусу);
  • ванильный сахар — 10 г;
  • какао — 30 г.

Этапы приготовления:

  1. Желатин залить молоком комнатной температуры.
  2. В отдельную миску выложить сметану, сахар, ванильный сахар, добавить молоко и взбить миксером.
  3. Растопить желатин и постепенно ввести в сметану с другими ингредиентами.
  4. Разделить крем на две части. К одной добавить какао, другую оставить без изменений.
  5. Выкладываем в форму шоколадную основу. Отправляем в холодильник на несколько минут.
  6. Когда шоколадная основа застынет, выложить на нее остатки сметанной основы. Отправить в холодильник на ночь или хотя бы на 2 часа.
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#Рецепты #Сметана #Желе #Десерт