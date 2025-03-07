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Гречаники в томатному соусі: смачна страва, яка замінить вам котлети та кашу (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Гречаники готувати дуже легко
Гречаники готувати дуже легко

Справжня смакота

Якщо гречка зі звичайними котлетами здаються вже нудними й прісними, спробуйте приготувати гречаники. М'які, ніжні гречаники, просочені пікантним томатним соусом, – це ідеальний обід або вечеря для всієї родини. Готуйтеся до того, що вас попросять добавки.

Рецептом цієї страви поділився фудблогер mil_alexx_pp.

Інгредієнти:

Для гречаників:

  • 500 г фаршу
  • 180 г сухої гречки (це 500 г вареної)
  • 1 цибулина
  • 2 яйця
  • 50 г панірувальних сухарів
  • сіль, перець, сушений часник.

Для соусу:

  • 300 мл томатного соку (або томатну пасту розведіть у теплій воді) +300 мл води
  • сіль, перець, 1 ст.л борошна
  • зелень для подачі.

Як приготувати:

  1. Фарш, цибулю, варену гречку, панірувальні сухарі, сіль, перець, сушений часник викладаємо в миску, розбиваємо яйця, і ретельно вимішуємо.
  2. Виліплюємо великі гречаники.
  3. Перекладаємо в форму для випічки, або в глиняний посуд, повністю заповнивши його.
  4. Змішуємо у великій мисці теплу воду, томатний сік, сіль, перець, ложку борошна. Заливаємо на 3/4 гречаники. Накриваємо кришкою.
  5. Ставимо в розігріту до 225 С духовку на 45 хвилин.
  6. Після цього дістаємо, присипаємо зеленню і подаємо.
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#Рецепти #Котлети #Гречаники