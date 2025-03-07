Гречаники в томатному соусі: смачна страва, яка замінить вам котлети та кашу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Справжня смакота
Якщо гречка зі звичайними котлетами здаються вже нудними й прісними, спробуйте приготувати гречаники. М'які, ніжні гречаники, просочені пікантним томатним соусом, – це ідеальний обід або вечеря для всієї родини. Готуйтеся до того, що вас попросять добавки.
Рецептом цієї страви поділився фудблогер mil_alexx_pp.
Інгредієнти:
Для гречаників:
- 500 г фаршу
- 180 г сухої гречки (це 500 г вареної)
- 1 цибулина
- 2 яйця
- 50 г панірувальних сухарів
- сіль, перець, сушений часник.
Для соусу:
- 300 мл томатного соку (або томатну пасту розведіть у теплій воді) +300 мл води
- сіль, перець, 1 ст.л борошна
- зелень для подачі.
Як приготувати:
- Фарш, цибулю, варену гречку, панірувальні сухарі, сіль, перець, сушений часник викладаємо в миску, розбиваємо яйця, і ретельно вимішуємо.
- Виліплюємо великі гречаники.
- Перекладаємо в форму для випічки, або в глиняний посуд, повністю заповнивши його.
- Змішуємо у великій мисці теплу воду, томатний сік, сіль, перець, ложку борошна. Заливаємо на 3/4 гречаники. Накриваємо кришкою.
- Ставимо в розігріту до 225 С духовку на 45 хвилин.
- Після цього дістаємо, присипаємо зеленню і подаємо.