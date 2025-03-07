Гречаники в томатному соусі: смачна страва, яка замінить вам котлети та кашу (відео)

Справжня смакота

Якщо гречка зі звичайними котлетами здаються вже нудними й прісними, спробуйте приготувати гречаники. М'які, ніжні гречаники, просочені пікантним томатним соусом, – це ідеальний обід або вечеря для всієї родини. Готуйтеся до того, що вас попросять добавки.

Рецептом цієї страви поділився фудблогер mil_alexx_pp.

Інгредієнти:

Для гречаників:

500 г фаршу

180 г сухої гречки (це 500 г вареної)

1 цибулина

2 яйця

50 г панірувальних сухарів

сіль, перець, сушений часник.

Для соусу:

300 мл томатного соку (або томатну пасту розведіть у теплій воді) +300 мл води

сіль, перець, 1 ст.л борошна

зелень для подачі.

Як приготувати: