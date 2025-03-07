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Гречаники в томатном соусе: вкусное блюдо, которое заменит вам котлеты и кашу (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Гречаники готовить очень легко
Гречаники готовить очень легко

Настоящее объедение

Если гречка с обычными котлетами кажутся уже скучными и пресными, попробуйте приготовить гречаники. Мягкие, нежные гречаники, пропитанные пикантным томатным соусом – это идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовьтесь к тому, что вас попросят добавки.

Рецептом этого блюда поделился фудблогер mil_alexx_pp.

Ингредиенты:

Для гречаников:

  • 500 г фарша
  • 180 г сухой гречки (это 500 г вареной)
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 50 г панировочных сухарей
  • соль, перец, сушеный чеснок.

Для соуса:

  • 300 мл томатного сока (или томатную пасту разведите в теплой воде) +300 мл воды
  • соль, перец, 1 ст.л муки
  • зелень для подачи.

Как приготовить:

  1. Фарш, лук, вареную гречку, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок выкладываем в миску, разбиваем яйца, и тщательно вымешиваем.
  2. Формируем большие гречаники.
  3. Перекладываем в форму для выпечки или в глиняную посуду, полностью заполняя ее.
  4. Смешиваем в большой миске теплую воду, томатный сок, соль, перец, ложку муки. Заливаем гречаники на 3/4. Накрываем крышкой.
  5. Ставим в разогретую до 225 С духовку на 45 минут.
  6. После этого достаем, присыпаем зеленью и подаем.
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#Рецепты #Котлеты #Гречаники