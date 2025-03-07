Гречаники в томатном соусе: вкусное блюдо, которое заменит вам котлеты и кашу (видео)
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Настоящее объедение
Если гречка с обычными котлетами кажутся уже скучными и пресными, попробуйте приготовить гречаники. Мягкие, нежные гречаники, пропитанные пикантным томатным соусом – это идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовьтесь к тому, что вас попросят добавки.
Рецептом этого блюда поделился фудблогер mil_alexx_pp.
Ингредиенты:
Для гречаников:
- 500 г фарша
- 180 г сухой гречки (это 500 г вареной)
- 1 луковица
- 2 яйца
- 50 г панировочных сухарей
- соль, перец, сушеный чеснок.
Для соуса:
- 300 мл томатного сока (или томатную пасту разведите в теплой воде) +300 мл воды
- соль, перец, 1 ст.л муки
- зелень для подачи.
Как приготовить:
- Фарш, лук, вареную гречку, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок выкладываем в миску, разбиваем яйца, и тщательно вымешиваем.
- Формируем большие гречаники.
- Перекладываем в форму для выпечки или в глиняную посуду, полностью заполняя ее.
- Смешиваем в большой миске теплую воду, томатный сок, соль, перец, ложку муки. Заливаем гречаники на 3/4. Накрываем крышкой.
- Ставим в разогретую до 225 С духовку на 45 минут.
- После этого достаем, присыпаем зеленью и подаем.