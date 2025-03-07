Гречаники в томатном соусе: вкусное блюдо, которое заменит вам котлеты и кашу (видео)

Настоящее объедение

Если гречка с обычными котлетами кажутся уже скучными и пресными, попробуйте приготовить гречаники. Мягкие, нежные гречаники, пропитанные пикантным томатным соусом – это идеальный обед или ужин для всей семьи. Готовьтесь к тому, что вас попросят добавки.

Рецептом этого блюда поделился фудблогер mil_alexx_pp.

Ингредиенты:

Для гречаников:

500 г фарша

180 г сухой гречки (это 500 г вареной)

1 луковица

2 яйца

50 г панировочных сухарей

соль, перец, сушеный чеснок.

Для соуса:

300 мл томатного сока (или томатную пасту разведите в теплой воде) +300 мл воды

соль, перец, 1 ст.л муки

зелень для подачи.

Как приготовить: