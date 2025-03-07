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Секрет соковитої грудинки: томлене м'ясо в пивному соусі, яке підкорить своїм смаком (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматна свиняча грудинка в пиві
Ароматна свиняча грудинка в пиві. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

М'ясо, від якого неможливо відірватися

Іноді хочеться чогось простого, але водночас насиченого смаком. Ця свиняча грудинка, томлена в пиві, саме такий випадок. Мінімум зусиль, максимум задоволення. М'ясо виходить ніжним, ароматним, з легкою хмелевою ноткою. Ідеально підійде до картопляного пюре або просто зі свіжим хлібом.

Рецептом цієї смачної страви поділилась кулінарна блогерка cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

  • свинна грудинка – 1 кг,
  • пиво світле – 1 б.,
  • соєвий соус – 75 мл,
  • часник – 5-6 зуб.,
  • сіль – 1/2 ч.л.,
  • цукор – 1 ч.л.,
  • хмелі-сунелі, паприка – по 1 ч.л.,
  • чорний мелений перець – на смак.

Як готувати:

  1. Свинну грудинку порізати на грубі порційні шматки. Викласти на розігріту суху сковорідку і підсмажити на сильному вогні до зарумʼянення.
  2. Перевернути.
  3. Коли зарумʼяниться другий бік, влити пиво, соєвий соус. Додати грубо порізаний часник та всі спеції.
  4. Як закипить, скрутити газ на мінімум, накрити кришкою (без виходу пари) і томити до готовності мʼяса приблизно 1 годину 50 хвилин. За цей час один раз перевернути м'ясо.
  5. Далі зробити отвір для виходу пари і готувати до моменту, поки рідина майже не випарується приблизно півтори години. За цей час один раз перевернути м'ясо на інший бік.
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#М'ясо #Свинина #Рецепти