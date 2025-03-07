Секрет соковитої грудинки: томлене м'ясо в пивному соусі, яке підкорить своїм смаком (відео)

М'ясо, від якого неможливо відірватися

Іноді хочеться чогось простого, але водночас насиченого смаком. Ця свиняча грудинка, томлена в пиві, саме такий випадок. Мінімум зусиль, максимум задоволення. М'ясо виходить ніжним, ароматним, з легкою хмелевою ноткою. Ідеально підійде до картопляного пюре або просто зі свіжим хлібом.

Рецептом цієї смачної страви поділилась кулінарна блогерка cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

свинна грудинка – 1 кг,

пиво світле – 1 б.,

соєвий соус – 75 мл,

часник – 5-6 зуб.,

сіль – 1/2 ч.л.,

цукор – 1 ч.л.,

хмелі-сунелі, паприка – по 1 ч.л.,

чорний мелений перець – на смак.

Як готувати: