Секрет соковитої грудинки: томлене м'ясо в пивному соусі, яке підкорить своїм смаком (відео)
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М'ясо, від якого неможливо відірватися
Іноді хочеться чогось простого, але водночас насиченого смаком. Ця свиняча грудинка, томлена в пиві, саме такий випадок. Мінімум зусиль, максимум задоволення. М'ясо виходить ніжним, ароматним, з легкою хмелевою ноткою. Ідеально підійде до картопляного пюре або просто зі свіжим хлібом.
Рецептом цієї смачної страви поділилась кулінарна блогерка cook_with_me_at_home.
Інгредієнти:
- свинна грудинка – 1 кг,
- пиво світле – 1 б.,
- соєвий соус – 75 мл,
- часник – 5-6 зуб.,
- сіль – 1/2 ч.л.,
- цукор – 1 ч.л.,
- хмелі-сунелі, паприка – по 1 ч.л.,
- чорний мелений перець – на смак.
Як готувати:
- Свинну грудинку порізати на грубі порційні шматки. Викласти на розігріту суху сковорідку і підсмажити на сильному вогні до зарумʼянення.
- Перевернути.
- Коли зарумʼяниться другий бік, влити пиво, соєвий соус. Додати грубо порізаний часник та всі спеції.
- Як закипить, скрутити газ на мінімум, накрити кришкою (без виходу пари) і томити до готовності мʼяса приблизно 1 годину 50 хвилин. За цей час один раз перевернути м'ясо.
- Далі зробити отвір для виходу пари і готувати до моменту, поки рідина майже не випарується приблизно півтори години. За цей час один раз перевернути м'ясо на інший бік.