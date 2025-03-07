Секрет сочной грудинки: томленное мясо в пивном соусе, которое покорит своим вкусом (видео)
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Мясо, от которого невозможно оторваться
Иногда хочется чего-то простого, но одновременно насыщенного вкусом. Эта свиная грудинка, томленая в пиве, именно такой случай. Минимум усилий, максимум удовольствия. Мясо выходит нежным, ароматным, с легкой хмелевой ноткой. Идеально подойдет к картофельному пюре или просто со свежим хлебом.
Рецептом этого вкусного блюда поделилась кулинарная блогерша cook_with_me_at_home.
Ингредиенты:
- свинная грудинка – 1 кг,
- пиво светлое – 1 б.,
- соевый соус – 75 мл,
- чеснок – 5-6 зуб.,
- соль – 1/2 ч.л.,
- сахар – 1 ч.л.,
- хмели-сунели, паприка – по 1 ч.л.,
- черный молотый перец – по вкусу.
Как готовить:
- Свинную грудинку порезать на крупные порционные куски. Выложить на разогретую сковороду и поджарить на сильном огне до зарумянивания. Перевернуть.
- Когда зарумянится другая сторона, влить пиво, соевый соус. Добавить крупно порезанный чеснок и все специи.
- Как закипит, скрутить газ на минимум, накрыть крышкой (без выхода пара) и томить до готовности мяса примерно 1 час 50 минут. За это время один раз перевернуть мясо.
- Далее сделать отверстие для выхода пара и готовить до момента, пока жидкость почти не испарится примерно полтора часа. За это время перевернуть мясо один раз на другую сторону.