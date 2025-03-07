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Секрет сочной грудинки: томленное мясо в пивном соусе, которое покорит своим вкусом (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматная свиная грудинка в пиве
Ароматная свиная грудинка в пиве. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Мясо, от которого невозможно оторваться

Иногда хочется чего-то простого, но одновременно насыщенного вкусом. Эта свиная грудинка, томленая в пиве, именно такой случай. Минимум усилий, максимум удовольствия. Мясо выходит нежным, ароматным, с легкой хмелевой ноткой. Идеально подойдет к картофельному пюре или просто со свежим хлебом.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась кулинарная блогерша cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

  • свинная грудинка – 1 кг,
  • пиво светлое – 1 б.,
  • соевый соус – 75 мл,
  • чеснок – 5-6 зуб.,
  • соль – 1/2 ч.л.,
  • сахар – 1 ч.л.,
  • хмели-сунели, паприка – по 1 ч.л.,
  • черный молотый перец – по вкусу.

Как готовить:

  1. Свинную грудинку порезать на крупные порционные куски. Выложить на разогретую сковороду и поджарить на сильном огне до зарумянивания. Перевернуть.
  2. Когда зарумянится другая сторона, влить пиво, соевый соус. Добавить крупно порезанный чеснок и все специи.
  3. Как закипит, скрутить газ на минимум, накрыть крышкой (без выхода пара) и томить до готовности мяса примерно 1 час 50 минут. За это время один раз перевернуть мясо.
  4. Далее сделать отверстие для выхода пара и готовить до момента, пока жидкость почти не испарится примерно полтора часа. За это время перевернуть мясо один раз на другую сторону.
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#Мясо #Свинина #Рецепты