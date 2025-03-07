Секрет сочной грудинки: томленное мясо в пивном соусе, которое покорит своим вкусом (видео)

Мясо, от которого невозможно оторваться

Иногда хочется чего-то простого, но одновременно насыщенного вкусом. Эта свиная грудинка, томленая в пиве, именно такой случай. Минимум усилий, максимум удовольствия. Мясо выходит нежным, ароматным, с легкой хмелевой ноткой. Идеально подойдет к картофельному пюре или просто со свежим хлебом.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась кулинарная блогерша cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

свинная грудинка – 1 кг,

пиво светлое – 1 б.,

соевый соус – 75 мл,

чеснок – 5-6 зуб.,

соль – 1/2 ч.л.,

сахар – 1 ч.л.,

хмели-сунели, паприка – по 1 ч.л.,

черный молотый перец – по вкусу.

Как готовить: