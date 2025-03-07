Золотаві деруни з секретом: з цією стравою ви забудете про голод (відео)

Це фантастично смачно

Деруни – це страва, яка завжди асоціюється з домашнім затишком та теплом. А якщо додати до них ніжне куряче філе та ароматний сир, то вийде справжній кулінарний шедевр.

Рецептом поділилась блогерка "Пані Іра". За ним деруни виходять дуже смачними.

Інгредієнти:

600 г картоплі

200 г курячого філе

70 г твердого сиру

1 яйце

1 невелика цибулина

сіль

чорний мелений перець

Етапи приготування: