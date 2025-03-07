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Золотаві деруни з секретом: з цією стравою ви забудете про голод (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ситні деруни з куркою
Ситні деруни з куркою. Фото Meta.ua

Це фантастично смачно

Деруни – це страва, яка завжди асоціюється з домашнім затишком та теплом. А якщо додати до них ніжне куряче філе та ароматний сир, то вийде справжній кулінарний шедевр.

Рецептом поділилась блогерка "Пані Іра". За ним деруни виходять дуже смачними.

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі
  • 200 г курячого філе
  • 70 г твердого сиру
  • 1 яйце
  • 1 невелика цибулина
  • сіль
  • чорний мелений перець

Етапи приготування:

  1. Картоплю натерти на дрібну тертку, трошки відтиснути і злити зайву рідину.
  2. Додати дрібненько порізану цибулю, натертий сир і дрібно нарізане філе.
  3. Влити яйце, посолити, поперчити, перемішати.
  4. Смажити деруни на добре розігрітій олії з двох сторін на середньому вогні до зарумʼянення, це займає хвилин 7-8.
  5. Подавати зі сметаною.
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#Рецепти #Куряче філе #Деруни