Золотаві деруни з секретом: з цією стравою ви забудете про голод (відео)
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Це фантастично смачно
Деруни – це страва, яка завжди асоціюється з домашнім затишком та теплом. А якщо додати до них ніжне куряче філе та ароматний сир, то вийде справжній кулінарний шедевр.
Рецептом поділилась блогерка "Пані Іра". За ним деруни виходять дуже смачними.
Інгредієнти:
- 600 г картоплі
- 200 г курячого філе
- 70 г твердого сиру
- 1 яйце
- 1 невелика цибулина
- сіль
- чорний мелений перець
Етапи приготування:
- Картоплю натерти на дрібну тертку, трошки відтиснути і злити зайву рідину.
- Додати дрібненько порізану цибулю, натертий сир і дрібно нарізане філе.
- Влити яйце, посолити, поперчити, перемішати.
- Смажити деруни на добре розігрітій олії з двох сторін на середньому вогні до зарумʼянення, це займає хвилин 7-8.
- Подавати зі сметаною.