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Золотистые драники с секретом: с этим блюдом вы забудете про голод (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ситные драники с курицей
Ситные драники с курицей. Фото Meta.ua

Это фантастически вкусно

Деруны – это блюдо, которое всегда ассоциируется с домашним уютом и теплом. А если добавить к ним нежное куриное филе и ароматный сыр, получится настоящий кулинарный шедевр.

Рецептом поделилась блоггер "Пані Іра". Приготовленные по этому рецепту деруны получаются очень вкусными.

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 200 г куриного филе
  • 70 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 1 небольшая луковица
  • соль
  • черный молотый перец

Этапы приготовления:

  1. Картошку натереть на мелкую терку, немного отжать и слить лишнюю жидкость.
  2. Добавить мелко порезанный лук, натертый сыр и мелко нарезанное филе.
  3. Влить яйцо, посолить, поперчить, перемешать.
  4. Жарить драники на хорошо разогретом масле с двух сторон на среднем огне до зарумянивания, это занимает минут 7-8.
  5. Подавать со сметаной.
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#Рецепты #Куриное филе #Драники