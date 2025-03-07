Золотистые драники с секретом: с этим блюдом вы забудете про голод (видео)
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Это фантастически вкусно
Деруны – это блюдо, которое всегда ассоциируется с домашним уютом и теплом. А если добавить к ним нежное куриное филе и ароматный сыр, получится настоящий кулинарный шедевр.
Рецептом поделилась блоггер "Пані Іра". Приготовленные по этому рецепту деруны получаются очень вкусными.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 200 г куриного филе
- 70 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 1 небольшая луковица
- соль
- черный молотый перец
Этапы приготовления:
- Картошку натереть на мелкую терку, немного отжать и слить лишнюю жидкость.
- Добавить мелко порезанный лук, натертый сыр и мелко нарезанное филе.
- Влить яйцо, посолить, поперчить, перемешать.
- Жарить драники на хорошо разогретом масле с двух сторон на среднем огне до зарумянивания, это занимает минут 7-8.
- Подавать со сметаной.