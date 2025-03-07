Золотистые драники с секретом: с этим блюдом вы забудете про голод (видео)

Это фантастически вкусно

Деруны – это блюдо, которое всегда ассоциируется с домашним уютом и теплом. А если добавить к ним нежное куриное филе и ароматный сыр, получится настоящий кулинарный шедевр.

Рецептом поделилась блоггер "Пані Іра". Приготовленные по этому рецепту деруны получаются очень вкусными.

Ингредиенты:

600 г картофеля

200 г куриного филе

70 г твердого сыра

1 яйцо

1 небольшая луковица

соль

черный молотый перец

Этапы приготовления: