Від цих вареників неможливо відірватися: як приготувати з картоплею та грибами (відео)
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Класика з картоплею та грибами, яка ніколи не набридне
Вареники – це серце української кухні, страва, яка завжди викликає теплі спогади. Існує безліч варіантів начинок, від класичних до екзотичних, але поєднання картоплі та грибів – це справжня кулінарна класика. Ці вареники – це гармонія смаків, яка підкорить серце кожного. Приготування цієї страви не вимагає особливих кулінарних навичок, тому кожен зможе насолодитися цим шедевром домашньої кухні.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухар ua".
Інгредієнти:
Для начинки:
- картопля 1 кг.
- печериці 400 г
- цибуля 3 шт.
- чорний перець 0,5 ч.л
- сіль 1/2 ст.л
- лавровий лист 2 шт.
Для тіста:
- борошно 600 г + на підсипку
- сіль 1 ч.л без чубчика
- яйце 1 шт.
- рослинна олія 30 мл
- гаряча вода 80°- 90° 300 мл.
Етапи приготування:
- Відварюємо картоплю, додаємо сіль, лавровий лист, цибулю.
- Дрібно нарізаємо гриби, 2 цибулі. Смажимо все окремо. Цибулю — до позолотіння, в гриби додаємо перець, смажимо 10 хвилин.
- Картоплю товчемо, додаємо до неї обсмажені гриби та цибулю ⅓ частину — все добре перемішуємо.
- Замішуємо тісто. В борошно додаємо сіль, яйце, олію, окріп. Замішуємо спочатку ложкою, потім викладаємо на стіл і вимішуємо 3-4 хвилин. Прибираємо у пакет на 15-20 хвилин.
- Відрізаємо частину тіста, розкочуємо товщиною 2-3 мм. Видавлюємо кружальця діаметром 5 см. Накладаємо начинку (приблизно 1 ч.л. з чубчиком) і зліплюємо вареничок.
- Досточку посипаємо борошном, викладаємо вареники рядочком, не торкаючись один до одного.
- В киплячу воду додаємо сіль, розкручуємо її ложкою і хутко закидаємо вареники. Як вони спливуть на поверхню і закіплять, варити 1 хвилинку.