Від цих вареників неможливо відірватися: як приготувати з картоплею та грибами (відео)

Класика з картоплею та грибами, яка ніколи не набридне

Вареники – це серце української кухні, страва, яка завжди викликає теплі спогади. Існує безліч варіантів начинок, від класичних до екзотичних, але поєднання картоплі та грибів – це справжня кулінарна класика. Ці вареники – це гармонія смаків, яка підкорить серце кожного. Приготування цієї страви не вимагає особливих кулінарних навичок, тому кожен зможе насолодитися цим шедевром домашньої кухні.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухар ua".

Інгредієнти:

Для начинки:

картопля 1 кг.

печериці 400 г

цибуля 3 шт.

чорний перець 0,5 ч.л

сіль 1/2 ст.л

лавровий лист 2 шт.

Для тіста:

борошно 600 г + на підсипку

сіль 1 ч.л без чубчика

яйце 1 шт.

рослинна олія 30 мл

гаряча вода 80°- 90° 300 мл.

Етапи приготування: