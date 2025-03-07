Рус

Від цих вареників неможливо відірватися: як приготувати з картоплею та грибами (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжне тісто, соковита начинка
Ніжне тісто, соковита начинка. Фото pexels.com

Класика з картоплею та грибами, яка ніколи не набридне

Вареники – це серце української кухні, страва, яка завжди викликає теплі спогади. Існує безліч варіантів начинок, від класичних до екзотичних, але поєднання картоплі та грибів – це справжня кулінарна класика. Ці вареники – це гармонія смаків, яка підкорить серце кожного. Приготування цієї страви не вимагає особливих кулінарних навичок, тому кожен зможе насолодитися цим шедевром домашньої кухні.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухар ua".

Інгредієнти:

Для начинки:

  • картопля 1 кг.
  • печериці 400 г
  • цибуля 3 шт.
  • чорний перець 0,5 ч.л
  • сіль 1/2 ст.л
  • лавровий лист 2 шт.

Для тіста:

  • борошно 600 г + на підсипку
  • сіль 1 ч.л без чубчика
  • яйце 1 шт.
  • рослинна олія 30 мл
  • гаряча вода 80°- 90° 300 мл.

Етапи приготування:

  1. Відварюємо картоплю, додаємо сіль, лавровий лист, цибулю.
  2. Дрібно нарізаємо гриби, 2 цибулі. Смажимо все окремо. Цибулю — до позолотіння, в гриби додаємо перець, смажимо 10 хвилин.
  3. Картоплю товчемо, додаємо до неї обсмажені гриби та цибулю ⅓ частину — все добре перемішуємо.
  4. Замішуємо тісто. В борошно додаємо сіль, яйце, олію, окріп. Замішуємо спочатку ложкою, потім викладаємо на стіл і вимішуємо 3-4 хвилин. Прибираємо у пакет на 15-20 хвилин.
  5. Відрізаємо частину тіста, розкочуємо товщиною 2-3 мм. Видавлюємо кружальця діаметром 5 см. Накладаємо начинку (приблизно 1 ч.л. з чубчиком) і зліплюємо вареничок.
  6. Досточку посипаємо борошном, викладаємо вареники рядочком, не торкаючись один до одного.
  7. В киплячу воду додаємо сіль, розкручуємо її ложкою і хутко закидаємо вареники. Як вони спливуть на поверхню і закіплять, варити 1 хвилинку.
Теги:
#Вареники #Рецепти #Картопля #Гриби