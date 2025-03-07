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От этих вареников невозможно оторваться: как приготовить с картофелем и грибами (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Нежное тесто, сочная начинка
Нежное тесто, сочная начинка. Фото pexels.com

Классика с картофелем и грибами, которая никогда не надоест

Вареники – это сердце украинской кухни, блюдо, всегда вызывающее теплые воспоминания. Существует множество вариантов начинок, от классических до экзотических, но сочетание картофеля и грибов – настоящая кулинарная классика. Эти вареники – гармония вкусов, которая покорит сердце каждого. Приготовление этого блюда не требует особых кулинарных навыков, поэтому каждый сможет насладиться этим шедевром домашней кухни.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Кухар ua".

Ингредиенты:

Для начинки:

  • картофель 1 кг.
  • шампиньоны 400 г
  • лук 3 шт.
  • черный перец 0,5 ч.л
  • соль 1/2 ст.л
  • лавровый лист 2 шт.

Для теста:

  • мука 600 г + на подсыпку
  • соль 1 ч.л без челки
  • яйцо 1 шт.
  • растительное масло 30 мл
  • горячая вода 80 ° — 90 ° 300 мл.

Этапы приготовления:

  1. Отвариваем картофель, добавляем соль, лавровый лист, лук.
  2. Мелко нарезаем грибы, 2 лука. Жарим все по отдельности. Лук – до золостистого цвета, в грибы добавляем перец, жарим 10 минут.
  3. Картофель толчем, добавляем к нему обжаренные грибы и лук ⅓ часть – все хорошо перемешиваем.
  4. Замешиваем тесто. В муку добавляем соль, яйцо, растительное масло, кипяток. Смешиваем сначала ложкой, затем выкладываем на стол и вымешиваем 3-4 минуты. Убираем в пакет на 15-20 минут.
  5. Отрезаем часть теста, раскатываем толщиной 2-3 мм. Выдавливаем кружочки диаметром 5 см. Накладываем начинку (примерно 1 ч.л. с челкой) и слепляем вареничек.
  6. Досточку посыпаем мукой, выкладываем вареники строчкой, не прикасаясь друг к другу.
  7. В кипящую воду добавляем соль, раскручиваем ее ложкой и быстро забрасываем вареники. Как они всплывут на поверхность и вскипят, варить 1 минутку.
Теги:
#Вареники #Рецепты #Картофель #Грибы