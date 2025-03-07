От этих вареников невозможно оторваться: как приготовить с картофелем и грибами (видео)

Классика с картофелем и грибами, которая никогда не надоест

Вареники – это сердце украинской кухни, блюдо, всегда вызывающее теплые воспоминания. Существует множество вариантов начинок, от классических до экзотических, но сочетание картофеля и грибов – настоящая кулинарная классика. Эти вареники – гармония вкусов, которая покорит сердце каждого. Приготовление этого блюда не требует особых кулинарных навыков, поэтому каждый сможет насладиться этим шедевром домашней кухни.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Кухар ua".

Ингредиенты:

Для начинки:

картофель 1 кг.

шампиньоны 400 г

лук 3 шт.

черный перец 0,5 ч.л

соль 1/2 ст.л

лавровый лист 2 шт.

Для теста:

мука 600 г + на подсыпку

соль 1 ч.л без челки

яйцо 1 шт.

растительное масло 30 мл

горячая вода 80 ° — 90 ° 300 мл.

Этапы приготовления: