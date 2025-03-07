От этих вареников невозможно оторваться: как приготовить с картофелем и грибами (видео)
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Классика с картофелем и грибами, которая никогда не надоест
Вареники – это сердце украинской кухни, блюдо, всегда вызывающее теплые воспоминания. Существует множество вариантов начинок, от классических до экзотических, но сочетание картофеля и грибов – настоящая кулинарная классика. Эти вареники – гармония вкусов, которая покорит сердце каждого. Приготовление этого блюда не требует особых кулинарных навыков, поэтому каждый сможет насладиться этим шедевром домашней кухни.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Кухар ua".
Ингредиенты:
Для начинки:
- картофель 1 кг.
- шампиньоны 400 г
- лук 3 шт.
- черный перец 0,5 ч.л
- соль 1/2 ст.л
- лавровый лист 2 шт.
Для теста:
- мука 600 г + на подсыпку
- соль 1 ч.л без челки
- яйцо 1 шт.
- растительное масло 30 мл
- горячая вода 80 ° — 90 ° 300 мл.
Этапы приготовления:
- Отвариваем картофель, добавляем соль, лавровый лист, лук.
- Мелко нарезаем грибы, 2 лука. Жарим все по отдельности. Лук – до золостистого цвета, в грибы добавляем перец, жарим 10 минут.
- Картофель толчем, добавляем к нему обжаренные грибы и лук ⅓ часть – все хорошо перемешиваем.
- Замешиваем тесто. В муку добавляем соль, яйцо, растительное масло, кипяток. Смешиваем сначала ложкой, затем выкладываем на стол и вымешиваем 3-4 минуты. Убираем в пакет на 15-20 минут.
- Отрезаем часть теста, раскатываем толщиной 2-3 мм. Выдавливаем кружочки диаметром 5 см. Накладываем начинку (примерно 1 ч.л. с челкой) и слепляем вареничек.
- Досточку посыпаем мукой, выкладываем вареники строчкой, не прикасаясь друг к другу.
- В кипящую воду добавляем соль, раскручиваем ее ложкой и быстро забрасываем вареники. Как они всплывут на поверхность и вскипят, варить 1 минутку.