Легко готовится, но поражает вкусом: рецепт печеного картофеля с начинкой (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Печеный картофель с крабовой начинкой – это изысканный и одновременно простой в приготовлении вариант любимого блюда. Нежный картофель прекрасно сочетается с сочным крабовым мясом, создавая идеальный баланс вкусов.

Если вам нравится печеный картофель с беконом, то этот вариант точно стоит внимания! Крабовая начинка придает блюду легкость и деликатность, делая его отличным выбором как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить печеный картофель с крабовой начинкой

Ингредиенты:

картофель;

оливковое масло;

соль, перец;

специи к картофелю;

крабовые палочки — 250 г;

твердый сыр – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

домашний майонез;

Способ приготовления:

1.Большой картофель помыть, просушить, проколоть вилкой, полить оливковым маслом.

2.Посолить, поперчить, завернуть в фольгу, запекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение полутора часов.

3.Для приготовления начинки крабовые палочки измельчить.

4. Твердый сыр натереть на мелкой терке.

5.Чеснок выжать через пресс.

6.Смешать все для начинки.

7.Картофель разрезать пополам, добавить сливочное масло, перемешать.

8.Сверху выложить начинку и можно подавать на стол.