Приготуйте печінку по-новому: карамельна насолода з яблуками, яку з'їдять разом з тарілкою (відео)
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Готується дуже просто
Печінка — це продукт, який часто готують у звичних варіантах, таких як смажена з цибулею або тушкована в сметані. Проте її можна подати по-новому, поєднавши з кисло-солодкими яблуками та карамелізованою цибулею. Такий спосіб приготування робить смак більш багатогранним, з легкою солодкістю та приємною пряністю.
Лимон допомагає зберегти соковитість печінки, а паприка додає їй апетитного кольору. Карамелізовані яблука надають страві м’якості, а цибуля доповнює смак своєю легкою пікантністю. Завдяки правильному обсмажуванню всі інгредієнти залишаються ніжними, але не розпадаються. Це гарний варіант як для буденного обіду, так і для більш особливого випадку.
Рецептом поділилися автори YouTube-каналу "Кухар UA". Спробуйте приготувати цю страву і ви.
Інгредієнти:
- куряча печінка – 700 г
- зелені яблука – 2 шт. (Симиренка)
- цибуля – 2 шт.,
- сіль – 0,5 ч. л
- цукор – 2 ст. л вершкове
- масло – 40 г
- борошно – 2 ст. л
- паприка – 1 ч. л
- чорний перець – 0,5 ч. л
- лимон – 2 кружальця
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Яблуко нарізаємо скибочками. Цибулю – соломкою, солимо 0,5 ч. л і залишаємо на 10 хвилин.
- Печінку нарізаємо великими шматочками, обвалюємо її в суміші борошна, паприки, солі та чорного перцю.
- Розігріту пательню з олією змащуємо кружальцями лимона (щоб печінка не розтріскувалася і не "стріляла"), потім викладаємо печінку.
- Обсмажуємо з обох боків по 2–3 хвилини до рум'яної скоринки.
- Тим часом на другій пательні карамелізуємо яблука. Розтоплюємо цукор, вершкове масло, викладаємо яблука. Обсмажуємо яблука до готовності (вони повинні стати м'якими й отримати рум'яну скоринку).
- Перекладаємо яблука до печінки.
- На олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо до печінки.
- Усе перемішуємо й тримаємо на вогні близько 3 хвилин.