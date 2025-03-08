Приготуйте печінку по-новому: карамельна насолода з яблуками, яку з'їдять разом з тарілкою (відео)

Готується дуже просто

Печінка — це продукт, який часто готують у звичних варіантах, таких як смажена з цибулею або тушкована в сметані. Проте її можна подати по-новому, поєднавши з кисло-солодкими яблуками та карамелізованою цибулею. Такий спосіб приготування робить смак більш багатогранним, з легкою солодкістю та приємною пряністю.

Лимон допомагає зберегти соковитість печінки, а паприка додає їй апетитного кольору. Карамелізовані яблука надають страві м’якості, а цибуля доповнює смак своєю легкою пікантністю. Завдяки правильному обсмажуванню всі інгредієнти залишаються ніжними, але не розпадаються. Це гарний варіант як для буденного обіду, так і для більш особливого випадку.

Рецептом поділилися автори YouTube-каналу "Кухар UA". Спробуйте приготувати цю страву і ви.

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г

зелені яблука – 2 шт. (Симиренка)

цибуля – 2 шт.,

сіль – 0,5 ч. л

цукор – 2 ст. л вершкове

масло – 40 г

борошно – 2 ст. л

паприка – 1 ч. л

чорний перець – 0,5 ч. л

лимон – 2 кружальця

олія для смаження

Спосіб приготування: