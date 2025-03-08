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Приготуйте печінку по-новому: карамельна насолода з яблуками, яку з'їдять разом з тарілкою (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Печінка з яблуками — дуже смачно
Печінка з яблуками — дуже смачно. Фото Скріншот/YouTube "Кухар UA"

Готується дуже просто

Печінка — це продукт, який часто готують у звичних варіантах, таких як смажена з цибулею або тушкована в сметані. Проте її можна подати по-новому, поєднавши з кисло-солодкими яблуками та карамелізованою цибулею. Такий спосіб приготування робить смак більш багатогранним, з легкою солодкістю та приємною пряністю.

Лимон допомагає зберегти соковитість печінки, а паприка додає їй апетитного кольору. Карамелізовані яблука надають страві м’якості, а цибуля доповнює смак своєю легкою пікантністю. Завдяки правильному обсмажуванню всі інгредієнти залишаються ніжними, але не розпадаються. Це гарний варіант як для буденного обіду, так і для більш особливого випадку.

Рецептом поділилися автори YouTube-каналу "Кухар UA". Спробуйте приготувати цю страву і ви.

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 700 г
  • зелені яблука – 2 шт. (Симиренка)
  • цибуля – 2 шт.,
  • сіль – 0,5 ч. л
  • цукор – 2 ст. л вершкове
  • масло – 40 г
  • борошно – 2 ст. л
  • паприка – 1 ч. л
  • чорний перець – 0,5 ч. л
  • лимон – 2 кружальця
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Яблуко нарізаємо скибочками. Цибулю – соломкою, солимо 0,5 ч. л і залишаємо на 10 хвилин.
  2. Печінку нарізаємо великими шматочками, обвалюємо її в суміші борошна, паприки, солі та чорного перцю.
  3. Розігріту пательню з олією змащуємо кружальцями лимона (щоб печінка не розтріскувалася і не "стріляла"), потім викладаємо печінку.
  4. Обсмажуємо з обох боків по 2–3 хвилини до рум'яної скоринки.
  5. Тим часом на другій пательні карамелізуємо яблука. Розтоплюємо цукор, вершкове масло, викладаємо яблука. Обсмажуємо яблука до готовності (вони повинні стати м'якими й отримати рум'яну скоринку).
  6. Перекладаємо яблука до печінки.
  7. На олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо до печінки.
  8. Усе перемішуємо й тримаємо на вогні близько 3 хвилин.
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#Рецепти #Яблука #Печінка