Приготовьте печень по-новому: карамельное наслаждение с яблоками, которое съедят вместе с тарелкой (видео)
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Готовится очень просто
Печень – это продукт, который часто готовят в привычных вариантах, таких как жареная с луком или тушенная в сметане. Однако ее можно подать по-новому, соединив с кисло-сладкими яблоками и карамелизированным луком. Такой способ приготовления делает вкус многограннее, с легкой сладостью и приятной пряностью.
Карамелизированные яблоки придают блюду мягкость, а лук дополняет вкус своей легкой пикантностью. Благодаря правильному обжариванию, все ингредиенты остаются нежными, но не распадаются. Это хороший вариант как для простого обеда, так и для более особого случая.
Рецептом поделились авторы YouTube-канала "Повар UA". Попробуйте приготовить это блюдо и вы.
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г
- зеленые яблоки – 2 шт. (Симиренко)
- лук – 2 шт.,
- соль – 0,5 ч. л
- сахар – 2 ст. л сливочное
- масло – 40 г
- мука – 2 ст. л
- паприка – 1 ч. л
- черный перец – 0,5 ч. л
- лимон – 2 кружочка
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Яблоко нарезаем ломтиками. Лук – соломкой, солим 0,5 ч. л и оставляем на 10 минут.
- Печень нарезаем большими кусочками, обваливаем ее в смеси муки, паприки, соли и черного перца.
- Разогретую сковороду с маслом смазываем кружочками лимона (чтобы печень не растрескивалась и не "стреляла"), затем выкладываем печень.
- Обжариваем по бокам по 2–3 минуты до румяной корочки.
- Тем временем на второй сковороде карамелизуем яблоки. Растапливаем сахар, сливочное масло, выкладываем яблоки. Обжариваем яблоки до готовности (они должны стать мягкими и получить румяную корочку).
- Перекладываем яблоки к печенке.
- На растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета, затем добавляем к печени.
- Всё перемешиваем и держим на огне около 3 минут.