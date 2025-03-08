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Приготовьте печень по-новому: карамельное наслаждение с яблоками, которое съедят вместе с тарелкой (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Печень с яблоками – очень вкусно
Печень с яблоками – очень вкусно. Фото Скриншот/YouTube "Кухар UA"

Готовится очень просто

Печень – это продукт, который часто готовят в привычных вариантах, таких как жареная с луком или тушенная в сметане. Однако ее можно подать по-новому, соединив с кисло-сладкими яблоками и карамелизированным луком. Такой способ приготовления делает вкус многограннее, с легкой сладостью и приятной пряностью.

Карамелизированные яблоки придают блюду мягкость, а лук дополняет вкус своей легкой пикантностью. Благодаря правильному обжариванию, все ингредиенты остаются нежными, но не распадаются. Это хороший вариант как для простого обеда, так и для более особого случая.

Рецептом поделились авторы YouTube-канала "Повар UA". Попробуйте приготовить это блюдо и вы.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г
  • зеленые яблоки – 2 шт. (Симиренко)
  • лук – 2 шт.,
  • соль – 0,5 ч. л
  • сахар – 2 ст. л сливочное
  • масло – 40 г
  • мука – 2 ст. л
  • паприка – 1 ч. л
  • черный перец – 0,5 ч. л
  • лимон – 2 кружочка
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Яблоко нарезаем ломтиками. Лук – соломкой, солим 0,5 ч. л и оставляем на 10 минут.
  2. Печень нарезаем большими кусочками, обваливаем ее в смеси муки, паприки, соли и черного перца.
  3. Разогретую сковороду с маслом смазываем кружочками лимона (чтобы печень не растрескивалась и не "стреляла"), затем выкладываем печень.
  4. Обжариваем по бокам по 2–3 минуты до румяной корочки.
  5. Тем временем на второй сковороде карамелизуем яблоки. Растапливаем сахар, сливочное масло, выкладываем яблоки. Обжариваем яблоки до готовности (они должны стать мягкими и получить румяную корочку).
  6. Перекладываем яблоки к печенке.
  7. На растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета, затем добавляем к печени.
  8. Всё перемешиваем и держим на огне около 3 минут.
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#Рецепты #Яблоки #Печень