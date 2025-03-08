Приготовьте печень по-новому: карамельное наслаждение с яблоками, которое съедят вместе с тарелкой (видео)

Готовится очень просто

Печень – это продукт, который часто готовят в привычных вариантах, таких как жареная с луком или тушенная в сметане. Однако ее можно подать по-новому, соединив с кисло-сладкими яблоками и карамелизированным луком. Такой способ приготовления делает вкус многограннее, с легкой сладостью и приятной пряностью.

Карамелизированные яблоки придают блюду мягкость, а лук дополняет вкус своей легкой пикантностью. Благодаря правильному обжариванию, все ингредиенты остаются нежными, но не распадаются. Это хороший вариант как для простого обеда, так и для более особого случая.

Рецептом поделились авторы YouTube-канала "Повар UA". Попробуйте приготовить это блюдо и вы.

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г

зеленые яблоки – 2 шт. (Симиренко)

лук – 2 шт.,

соль – 0,5 ч. л

сахар – 2 ст. л сливочное

масло – 40 г

мука – 2 ст. л

паприка – 1 ч. л

черный перец – 0,5 ч. л

лимон – 2 кружочка

масло для жарки

Способ приготовления: