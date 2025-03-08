Королівська вівсянка з томатами: такого сніданку ви ще не готували (відео)

Нове поєднання знайомих інгредієнтів, які створюють особливу гармонію

Сніданок має бути не тільки швидким у приготуванні, а ще й смачним. Вівсянка з томатами — це незвичайне поєднання знайомих інгредієнтів. Цей рецепт підходить для тих, хто шукає щось нове для ранкого меню. Страва проста у приготуванні, але виглядає вишукано. Такий сніданок урізноманітнить ваші буденні ранки й подарує гарний початок дня.

Рецептом поділилась блогерка korolivska1.

Інгредієнти на 2 порції:

½ склянки вівсянки (40 г)

200 мл води

150 г томатів чері (або звичайних, нарізаних кубиком)

2 зубчики часнику

6-8 оливок (зелений сорт)

½ ч. л. копченої паприки

Сіль, перець за смаком

1 ст. л. масла ГХІ (або оливкового/рослинного)

20 г пармезану

свіжа зелень (петрушка або базилік)

2 яйця (зварені)

Етапи приготування: