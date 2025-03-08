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Королівська вівсянка з томатами: такого сніданку ви ще не готували (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвична вівсянка на сніданок
Незвична вівсянка на сніданок. Фото Скріншот Instagram/korolivska1

Нове поєднання знайомих інгредієнтів, які створюють особливу гармонію

Сніданок має бути не тільки швидким у приготуванні, а ще й смачним. Вівсянка з томатами — це незвичайне поєднання знайомих інгредієнтів. Цей рецепт підходить для тих, хто шукає щось нове для ранкого меню. Страва проста у приготуванні, але виглядає вишукано. Такий сніданок урізноманітнить ваші буденні ранки й подарує гарний початок дня.

Рецептом поділилась блогерка korolivska1.

Інгредієнти на 2 порції:

  • ½ склянки вівсянки (40 г)
  • 200 мл води
  • 150 г томатів чері (або звичайних, нарізаних кубиком)
  • 2 зубчики часнику
  • 6-8 оливок (зелений сорт)
  • ½ ч. л. копченої паприки
  • Сіль, перець за смаком
  • 1 ст. л. масла ГХІ (або оливкового/рослинного)
  • 20 г пармезану
  • свіжа зелень (петрушка або базилік)
  • 2 яйця (зварені)

Етапи приготування:

  1. Часник дрібно нарізати, томати розрізати на 4 частини. Оливки порізати кружечками.
  2. На маслі ГХІ обсмажити часник 10 секунд, додати томати, спеції, тушкувати 2-3 хвилини.
  3. Додати нарізані оливки, влити воду, довести до кипіння.
  4. Додати вівсянку, варити 3-5 хвилин до готовності.
  5. В кінці додати тертий пармезан, перемішати.
  6. Викласти у тарілку, зверху додати яйце, розрізати, прикрасити зеленню і ще трохи посипати пармезаном.
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#Рецепти #Сніданок #Вівсянка