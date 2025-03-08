Королівська вівсянка з томатами: такого сніданку ви ще не готували (відео)
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Нове поєднання знайомих інгредієнтів, які створюють особливу гармонію
Сніданок має бути не тільки швидким у приготуванні, а ще й смачним. Вівсянка з томатами — це незвичайне поєднання знайомих інгредієнтів. Цей рецепт підходить для тих, хто шукає щось нове для ранкого меню. Страва проста у приготуванні, але виглядає вишукано. Такий сніданок урізноманітнить ваші буденні ранки й подарує гарний початок дня.
Рецептом поділилась блогерка korolivska1.
Інгредієнти на 2 порції:
- ½ склянки вівсянки (40 г)
- 200 мл води
- 150 г томатів чері (або звичайних, нарізаних кубиком)
- 2 зубчики часнику
- 6-8 оливок (зелений сорт)
- ½ ч. л. копченої паприки
- Сіль, перець за смаком
- 1 ст. л. масла ГХІ (або оливкового/рослинного)
- 20 г пармезану
- свіжа зелень (петрушка або базилік)
- 2 яйця (зварені)
Етапи приготування:
- Часник дрібно нарізати, томати розрізати на 4 частини. Оливки порізати кружечками.
- На маслі ГХІ обсмажити часник 10 секунд, додати томати, спеції, тушкувати 2-3 хвилини.
- Додати нарізані оливки, влити воду, довести до кипіння.
- Додати вівсянку, варити 3-5 хвилин до готовності.
- В кінці додати тертий пармезан, перемішати.
- Викласти у тарілку, зверху додати яйце, розрізати, прикрасити зеленню і ще трохи посипати пармезаном.