Королевская овсянка с помидорами: такого завтрака вы еще не готовили (видео)

Новое сочетание знакомых ингредиентов, создающих особую гармонию

Завтрак должен быть не только быстрым в приготовлении, но и вкусным. Овсянка с томатами – это необычное сочетание знакомых ингредиентов. Этот рецепт подходит для тех, кто ищет что-нибудь новое для утреннего меню. Это блюдо простое в приготовлении, но выглядит изысканно. Такой завтрак разнообразит ваши будние утренники и подарит хорошее начало дня.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка korolivska1.

Ингредиенты на 2 порции:

½ стакана овсянки (40 г)

200 мл воды

150 г томатов черри (или обычных, нарезанных кубиком)

2 зубчика чеснока

6-8 оливок (зеленый сорт)

½ ч. л. копченой паприки

Соль, перец по вкусу

1 ст. л. масла ГХИ (или оливкового/растительного)

20 г пармезана

свежая зелень (петрушка или базилик)

2 яйца (сваренные)

Этапы приготовления: