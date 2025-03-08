Королевская овсянка с помидорами: такого завтрака вы еще не готовили (видео)
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Новое сочетание знакомых ингредиентов, создающих особую гармонию
Завтрак должен быть не только быстрым в приготовлении, но и вкусным. Овсянка с томатами – это необычное сочетание знакомых ингредиентов. Этот рецепт подходит для тех, кто ищет что-нибудь новое для утреннего меню. Это блюдо простое в приготовлении, но выглядит изысканно. Такой завтрак разнообразит ваши будние утренники и подарит хорошее начало дня.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка korolivska1.
Ингредиенты на 2 порции:
- ½ стакана овсянки (40 г)
- 200 мл воды
- 150 г томатов черри (или обычных, нарезанных кубиком)
- 2 зубчика чеснока
- 6-8 оливок (зеленый сорт)
- ½ ч. л. копченой паприки
- Соль, перец по вкусу
- 1 ст. л. масла ГХИ (или оливкового/растительного)
- 20 г пармезана
- свежая зелень (петрушка или базилик)
- 2 яйца (сваренные)
Этапы приготовления:
- Чеснок мелко порезать, томаты разрезать на 4 части. Оливки порезать кружочками.
- На масле ГХИ обжарить чеснок 10 секунд, добавить помидоры, специи, тушить 2-3 минуты.
- Добавить нарезанные оливки, влить воду, довести до кипения.
- Добавить овсянку, варить 3-5 минут до готовности.
- В конце добавить тертый пармезан, перемешать.
- Выложить в тарелку, сверху добавить яйцо, разрезать, украсить зеленью и немного посыпать пармезаном.