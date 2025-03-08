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Королевская овсянка с помидорами: такого завтрака вы еще не готовили (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Необычная овсянка на завтрак
Необычная овсянка на завтрак. Фото Скриншот Instagram/korolivska1

Новое сочетание знакомых ингредиентов, создающих особую гармонию

Завтрак должен быть не только быстрым в приготовлении, но и вкусным. Овсянка с томатами – это необычное сочетание знакомых ингредиентов. Этот рецепт подходит для тех, кто ищет что-нибудь новое для утреннего меню. Это блюдо простое в приготовлении, но выглядит изысканно. Такой завтрак разнообразит ваши будние утренники и подарит хорошее начало дня.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка korolivska1.

Ингредиенты на 2 порции:

  • ½ стакана овсянки (40 г)
  • 200 мл воды
  • 150 г томатов черри (или обычных, нарезанных кубиком)
  • 2 зубчика чеснока
  • 6-8 оливок (зеленый сорт)
  • ½ ч. л. копченой паприки
  • Соль, перец по вкусу
  • 1 ст. л. масла ГХИ (или оливкового/растительного)
  • 20 г пармезана
  • свежая зелень (петрушка или базилик)
  • 2 яйца (сваренные)

Этапы приготовления:

  1. Чеснок мелко порезать, томаты разрезать на 4 части. Оливки порезать кружочками.
  2. На масле ГХИ обжарить чеснок 10 секунд, добавить помидоры, специи, тушить 2-3 минуты.
  3. Добавить нарезанные оливки, влить воду, довести до кипения.
  4. Добавить овсянку, варить 3-5 минут до готовности.
  5. В конце добавить тертый пармезан, перемешать.
  6. Выложить в тарелку, сверху добавить яйцо, разрезать, украсить зеленью и немного посыпать пармезаном.
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#Рецепты #Завтрак #Овсянка