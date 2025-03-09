У бік магазинних і не глянете: як приготувати домашні сосиски без хімії (відео)

Найкраща заміна покупним сосискам

Домашні курячі сосиски – це смачний і корисний варіант для тих, хто хоче уникнути магазинних продуктів із зайвими добавками. Вони виходять ніжними, ароматними та ідеально підходять для сніданку, перекусу чи дитячого харчування.

А якщо ви любите домашні м’ясні вироби, зверніть увагу і на домашню ковбасу, яка стане чудовою альтернативою покупним делікатесам. Рецептом сосисок з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna_sholkova_".

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

буряк відварений – 1 шт.;

молоко – 100 мл;

яйце – 1 шт.;

сіль – 7 г;

паприка – ½ ч. л.;

часник сухий – ½ ч. л.;

коріандр мелений – ¼ ч. л.;

мускатний горіх – ¼ ч. л.;

Спосіб приготування:

1.До курячого філе додати буряк, холодне молоко, яйце та спеції.

2.Перебити масу блендером до однорідності та перекласти у кондитерський мішок.

3.Викласти масу на рукав для запікання та міцно зав’язати, надаючи сосискам форму.

4.Варити сосиски не потрібно. Варто лише залити їх окропом та залишити на 15 хвилин, після чого повторити дію ще раз.