В сторону магазинных и не посмотрите: как приготовить домашние сосиски без химии (видео)
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Лучшая замена покупным сосискам
Домашние куриные сосиски – это вкусный и полезный вариант для тех, кто хочет уйти от магазинных продуктов с лишними добавками. Они получаются нежными, ароматными и идеально подходят для завтрака, перекуса или детского питания.
А если вы любите домашние мясные изделия, обратите внимание и на домашнюю колбасу, которая станет отличной альтернативой покупным деликатесам. Рецептом сосисок с нами поделились на Instagram-странице "_anna_sholkova_".
Как приготовить домашние сосиски
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- свекла отварная – 1 шт.;
- молоко – 100 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 7 г;
- паприка – ½ ч. л.;
- чеснок сухой – ½ ч. л.;
- кориандр молотый – ¼ ч. л.;
- мускатный орех – ¼ ч. л.;
Способ приготовления:
1.К куриному филе добавить свеклу, холодное молоко, яйцо и специи.
2. Перебить массу блендером до однородности и переложить в кондитерский мешок.
3.Выложить массу на рукав для запекания и крепко завязать, придавая сосискам форму.
4.Варить сосиски не нужно. Только залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего повторить действие еще раз.