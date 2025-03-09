В сторону магазинных и не посмотрите: как приготовить домашние сосиски без химии (видео)

Лучшая замена покупным сосискам

Домашние куриные сосиски – это вкусный и полезный вариант для тех, кто хочет уйти от магазинных продуктов с лишними добавками. Они получаются нежными, ароматными и идеально подходят для завтрака, перекуса или детского питания.

А если вы любите домашние мясные изделия, обратите внимание и на домашнюю колбасу, которая станет отличной альтернативой покупным деликатесам. Рецептом сосисок с нами поделились на Instagram-странице "_anna_sholkova_".

Как приготовить домашние сосиски

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

свекла отварная – 1 шт.;

молоко – 100 мл;

яйцо – 1 шт.;

соль – 7 г;

паприка – ½ ч. л.;

чеснок сухой – ½ ч. л.;

кориандр молотый – ¼ ч. л.;

мускатный орех – ¼ ч. л.;

Способ приготовления:

1.К куриному филе добавить свеклу, холодное молоко, яйцо и специи.

2. Перебить массу блендером до однородности и переложить в кондитерский мешок.

3.Выложить массу на рукав для запекания и крепко завязать, придавая сосискам форму.

4.Варить сосиски не нужно. Только залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего повторить действие еще раз.