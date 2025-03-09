Не баклажани, а справжній делікатес: що до них додати (відео)

Рецепт, який вас приємно здивує

Баклажани вважаються одним із найсмачніших, корисних та універсальних дарів осені. З них готують безліч смачних страв: запікають човниками, роблять намазки, тушкують або ж маринують.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маринованих баклажанів, які виходять надзвичайно смачними. А опублікували його на Instagram-сторінці "danilchenko 77".

Як замаринувати баклажани

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг;

гострий перець – 3 шт.;

часник – 5 зубчиків;

петрушка;

Інгредієнти для маринаду (склянка 250 мл):

вода – 1/2 склянки;

цукор – 1 склянка;

олія – 1 склянка;

оцет – 200 г;

сіль – 2,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Баклажани відварити протягом 15 хвилин від моменту закипання та охолодити.

2.Перець, часник та петрушку нарізати дрібними шматочками.

3.З'єднати всі інгредієнти для маринаду, довести до кипіння і охолодити.

4.Баклажани нарізати і скласти в ємність.

5.Посипати кожен шар овочевою сумішшю.

6.Залити маринадом та поставити в холодильник.

7.Вживати можна через два дні, але чим довше вони стоятимуть, тим будуть смачнішими.