Не баклажани, а справжній делікатес: що до них додати (відео)
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Рецепт, який вас приємно здивує
Баклажани вважаються одним із найсмачніших, корисних та універсальних дарів осені. З них готують безліч смачних страв: запікають човниками, роблять намазки, тушкують або ж маринують.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маринованих баклажанів, які виходять надзвичайно смачними. А опублікували його на Instagram-сторінці "danilchenko 77".
Як замаринувати баклажани
Інгредієнти:
- баклажани – 2 кг;
- гострий перець – 3 шт.;
- часник – 5 зубчиків;
- петрушка;
Інгредієнти для маринаду (склянка 250 мл):
- вода – 1/2 склянки;
- цукор – 1 склянка;
- олія – 1 склянка;
- оцет – 200 г;
- сіль – 2,5 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Баклажани відварити протягом 15 хвилин від моменту закипання та охолодити.
2.Перець, часник та петрушку нарізати дрібними шматочками.
3.З'єднати всі інгредієнти для маринаду, довести до кипіння і охолодити.
4.Баклажани нарізати і скласти в ємність.
5.Посипати кожен шар овочевою сумішшю.
6.Залити маринадом та поставити в холодильник.
7.Вживати можна через два дні, але чим довше вони стоятимуть, тим будуть смачнішими.