Не баклажаны, а настоящий деликатес: что к ним добавить (видео)
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Рецепт, который вас приятно удивит
Баклажаны считаются одним из самых вкусных, полезных и универсальных даров осени. Из них готовят множество вкусных блюд: запекают челноками, делают намазки, тушат или маринуют.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом маринованных баклажанов, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "danilchenko 77".
Как замариновать баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг;
- острый перец – 3 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- петрушка;
Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):
- вода – 1/2 стакана;
- сахар – 1 стакан;
- масло – 1 стакан;
- уксус – 200 г;
- соль – 2,5 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Баклажаны отварить в течение 15 минут с момента закипания и охладить.
2.Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.
3.Соединить все ингредиенты для маринада, довести до кипения и охладить.
4.Баклажаны нарезать и сложить в емкость.
5.Посыпать каждый слой овощной смесью.
6.Залить маринадом и поставить в холодильник.
7. Употреблять можно через два дня, но чем дольше они будут стоять, тем будут вкуснее.