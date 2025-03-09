Не баклажаны, а настоящий деликатес: что к ним добавить (видео)

Рецепт, который вас приятно удивит

Баклажаны считаются одним из самых вкусных, полезных и универсальных даров осени. Из них готовят множество вкусных блюд: запекают челноками, делают намазки, тушат или маринуют.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом маринованных баклажанов, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "danilchenko 77".

Как замариновать баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

острый перец – 3 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

петрушка;

Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):

вода – 1/2 стакана;

сахар – 1 стакан;

масло – 1 стакан;

уксус – 200 г;

соль – 2,5 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Баклажаны отварить в течение 15 минут с момента закипания и охладить.

2.Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.

3.Соединить все ингредиенты для маринада, довести до кипения и охладить.

4.Баклажаны нарезать и сложить в емкость.

5.Посыпать каждый слой овощной смесью.

6.Залить маринадом и поставить в холодильник.

7. Употреблять можно через два дня, но чем дольше они будут стоять, тем будут вкуснее.