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Не баклажаны, а настоящий деликатес: что к ним добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Такие баклажаны сможет приготовить даже начинающий кулинар
Такие баклажаны сможет приготовить даже начинающий кулинар. Фото shuba.life

Рецепт, который вас приятно удивит

Баклажаны считаются одним из самых вкусных, полезных и универсальных даров осени. Из них готовят множество вкусных блюд: запекают челноками, делают намазки, тушат или маринуют.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом маринованных баклажанов, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "danilchenko 77".

Как замариновать баклажаны

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 кг;
  • острый перец – 3 шт.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • петрушка;

Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):

  • вода – 1/2 стакана;
  • сахар – 1 стакан;
  • масло – 1 стакан;
  • уксус – 200 г;
  • соль – 2,5 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Баклажаны отварить в течение 15 минут с момента закипания и охладить.

2.Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.

3.Соединить все ингредиенты для маринада, довести до кипения и охладить.

4.Баклажаны нарезать и сложить в емкость.

5.Посыпать каждый слой овощной смесью.

6.Залить маринадом и поставить в холодильник.

7. Употреблять можно через два дня, но чем дольше они будут стоять, тем будут вкуснее.

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#Рецепты #Баклажан #Готовим дома