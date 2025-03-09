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Лінивий гарбузовий кекс: розкішний смак без зайвих зусиль (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Особливо ароматний гарбузовий кекс
Особливо ароматний гарбузовий кекс. Фото shuba.life

Все змішали – і в духовку

Випічка з осінніх фруктів та овочів — чудова нагода потішити себе та близьких. Якщо ви вже готували апетитний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт у своєму відео розповіла, як приготувати ароматний гарбузовий кекс. Рецепт надзвичайно простий, а тісто в результаті виходить м’яке, вологе та запашне.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 200 г
  • яйця — 2 шт.
  • олія — 80 г
  • цукор — 100 г
  • кориця — 1 ч.л.
  • імбир сухий — 0,5 ч.л.
  • борошно — 180 г
  • розпушувач — 1 ч.л.
  • сода — 0,5 ч.л.
  • журавлина — 50 г
  • горіхи — 50 г
  • апельсин (цедра) — 1 шт.
  • цукрова пудра — 50 г
  • лимонний сік — 2 ч.л.
  • гарбузове насіння (для посипки) — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця з'єднуємо із цукром і збиваємо до утворення пишної маси. Гарбуз без шкірки натираємо на терці і додаємо до яєчної маси. Вливаємо також олію і все добре перемішуємо.
  2. Окремо з'єднуємо борошно, розпушувач, соду, імбир та корицю. Суху суміш просіюємо до гарбузової маси і замішуємо тісто.
  3. Додаємо журавлину та подрібнені волоські горіхи, а також натираємо цедру з одного апельсина. Перекладаємо тісто у форму для випікання та випікаємо 40 хвилин при температурі 180°.
  4. Для глазурі з'єднаємо лимонний сік і цукрову пудру. Доки кекс іще теплий, змащуємо його глазур'ю і за бажанням посипаємо насінням із гарбуза.

Це чудовий рецепт домашньої випічки. Також ми розповідали, як приготувати яскраві гарбузові сирники.

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