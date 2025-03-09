Лінивий гарбузовий кекс: розкішний смак без зайвих зусиль (відео)

Все змішали – і в духовку

Випічка з осінніх фруктів та овочів — чудова нагода потішити себе та близьких. Якщо ви вже готували апетитний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт у своєму відео розповіла, як приготувати ароматний гарбузовий кекс. Рецепт надзвичайно простий, а тісто в результаті виходить м’яке, вологе та запашне.

Інгредієнти:

гарбуз — 200 г

яйця — 2 шт.

олія — 80 г

цукор — 100 г

кориця — 1 ч.л.

імбир сухий — 0,5 ч.л.

борошно — 180 г

розпушувач — 1 ч.л.

сода — 0,5 ч.л.

журавлина — 50 г

горіхи — 50 г

апельсин (цедра) — 1 шт.

цукрова пудра — 50 г

лимонний сік — 2 ч.л.

гарбузове насіння (для посипки) — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Яйця з'єднуємо із цукром і збиваємо до утворення пишної маси. Гарбуз без шкірки натираємо на терці і додаємо до яєчної маси. Вливаємо також олію і все добре перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно, розпушувач, соду, імбир та корицю. Суху суміш просіюємо до гарбузової маси і замішуємо тісто. Додаємо журавлину та подрібнені волоські горіхи, а також натираємо цедру з одного апельсина. Перекладаємо тісто у форму для випікання та випікаємо 40 хвилин при температурі 180°. Для глазурі з'єднаємо лимонний сік і цукрову пудру. Доки кекс іще теплий, змащуємо його глазур'ю і за бажанням посипаємо насінням із гарбуза.

Це чудовий рецепт домашньої випічки. Також ми розповідали, як приготувати яскраві гарбузові сирники.