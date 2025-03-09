Лінивий гарбузовий кекс: розкішний смак без зайвих зусиль (відео)
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Все змішали – і в духовку
Випічка з осінніх фруктів та овочів — чудова нагода потішити себе та близьких. Якщо ви вже готували апетитний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Лілія Цвіт у своєму відео розповіла, як приготувати ароматний гарбузовий кекс. Рецепт надзвичайно простий, а тісто в результаті виходить м’яке, вологе та запашне.
Інгредієнти:
- гарбуз — 200 г
- яйця — 2 шт.
- олія — 80 г
- цукор — 100 г
- кориця — 1 ч.л.
- імбир сухий — 0,5 ч.л.
- борошно — 180 г
- розпушувач — 1 ч.л.
- сода — 0,5 ч.л.
- журавлина — 50 г
- горіхи — 50 г
- апельсин (цедра) — 1 шт.
- цукрова пудра — 50 г
- лимонний сік — 2 ч.л.
- гарбузове насіння (для посипки) — 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Яйця з'єднуємо із цукром і збиваємо до утворення пишної маси. Гарбуз без шкірки натираємо на терці і додаємо до яєчної маси. Вливаємо також олію і все добре перемішуємо.
- Окремо з'єднуємо борошно, розпушувач, соду, імбир та корицю. Суху суміш просіюємо до гарбузової маси і замішуємо тісто.
- Додаємо журавлину та подрібнені волоські горіхи, а також натираємо цедру з одного апельсина. Перекладаємо тісто у форму для випікання та випікаємо 40 хвилин при температурі 180°.
- Для глазурі з'єднаємо лимонний сік і цукрову пудру. Доки кекс іще теплий, змащуємо його глазур'ю і за бажанням посипаємо насінням із гарбуза.
Це чудовий рецепт домашньої випічки. Також ми розповідали, як приготувати яскраві гарбузові сирники.