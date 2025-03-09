Ленивый тыквенный кекс: роскошный вкус без лишних усилий (видео)

Все смешали – и в духовку

Выпечка из осенних фруктов и овощей — отличная возможность порадовать себя и близких. Если вы готовили аппетитный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвит в своем видео рассказала, как приготовить ароматный тыквенный кекс. Рецепт очень простой, а тесто в результате получается мягкое, влажное и душистое.

Ингредиенты:

тыква — 200 г

яйца – 2 шт.

масло — 80 г

сахар — 100 г

корица – 1 ч.л.

имбирь сухой – 0,5 ч.л.

мука — 180 г

разрыхлитель — 1 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

клюква — 50 г

орехи — 50 г

апельсин (цедра) – 1 шт.

сахарная пудра — 50 г

лимонный сок – 2 ч.л.

тыквенные семена (для посыпки) – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Яйца соединяем с сахаром и взбиваем до образования пышной массы. Тыкву без кожуры натираем на терке и добавляем к яичной массе. Вливаем масло и все хорошо перемешиваем. Отдельно соединяем муку, разрыхлитель, соду, имбирь и корицу. Сухую смесь просеиваем до тыквенной массы и замешиваем тесто. Добавляем клюкву и измельченные грецкие орехи, а также натираем цедру из одного апельсина. Перекладываем тесто в форму для выпечки и выпекаем 40 минут при температуре 180°. Для глазури соединим лимонный сок и сахарную пудру. Пока кекс еще теплый, смазываем его глазурью и по желанию посыпаем семенами из тыквы.

Это отличный рецепт домашней выпечки. Также мы рассказывали, как приготовить яркие тыквенные сырники.