Ленивый тыквенный кекс: роскошный вкус без лишних усилий (видео)
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Все смешали – и в духовку
Выпечка из осенних фруктов и овощей — отличная возможность порадовать себя и близких. Если вы готовили аппетитный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша Лилия Цвит в своем видео рассказала, как приготовить ароматный тыквенный кекс. Рецепт очень простой, а тесто в результате получается мягкое, влажное и душистое.
Ингредиенты:
- тыква — 200 г
- яйца – 2 шт.
- масло — 80 г
- сахар — 100 г
- корица – 1 ч.л.
- имбирь сухой – 0,5 ч.л.
- мука — 180 г
- разрыхлитель — 1 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- клюква — 50 г
- орехи — 50 г
- апельсин (цедра) – 1 шт.
- сахарная пудра — 50 г
- лимонный сок – 2 ч.л.
- тыквенные семена (для посыпки) – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Яйца соединяем с сахаром и взбиваем до образования пышной массы. Тыкву без кожуры натираем на терке и добавляем к яичной массе. Вливаем масло и все хорошо перемешиваем.
- Отдельно соединяем муку, разрыхлитель, соду, имбирь и корицу. Сухую смесь просеиваем до тыквенной массы и замешиваем тесто.
- Добавляем клюкву и измельченные грецкие орехи, а также натираем цедру из одного апельсина. Перекладываем тесто в форму для выпечки и выпекаем 40 минут при температуре 180°.
- Для глазури соединим лимонный сок и сахарную пудру. Пока кекс еще теплый, смазываем его глазурью и по желанию посыпаем семенами из тыквы.
Это отличный рецепт домашней выпечки. Также мы рассказывали, как приготовить яркие тыквенные сырники.