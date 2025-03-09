Курячий салат із сухариками – готуйте більше, бо всім буде мало (відео)

Ця страва зникне зі столу за хвилини

Навесні особливо хочеться чогось легкого, свіжого та водночас ситного. Цей салат ідеально підходить для легкої та корисної трапези. Адже поєднання соковитих овочів, ніжного курячого філе, хрустких сухариків і ароматної заправки робить його універсальним варіантом не тільки для весняного обіду, а й для будь-якої пори року.

Спробуйте цей простий і смачний рецепт від polli_cooking, і, можливо, цей салат стане одним із ваших улюблених.

Інгредієнти:

філе курки

сіль, часник, карі

салат айсберг

томати чері

огірок

консервована кукурудза

сухарики

Заправка:

2 ст.л. білого йогурту

1 ч.л. гірчиці в зернах

1 ч.л. американської гірчиці

сіль, італійські трави

Етапи приготування: