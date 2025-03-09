Куриный салат с сухариками – готовьте больше, потому что всем будет мало (видео)

Это блюдо исчезнет со стола за минуту

Весной особенно хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Этот салат идеально подходит для легкой и полезной трапезы. Ведь сочетание сочных овощей, нежного куриного филе, хрустящих сухариков и ароматной заправки делает его универсальным вариантом не только для весеннего обеда, но и для любого времени года.

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт от polli_cooking и, возможно, этот салат станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

филе курицы

соль, чеснок, карри

салат айсберг

томаты черри

огурец

консервированная кукуруза

сухарики

Заправка:

2 ст.л. белого йогурта

1 ч.л. горчицы в зернах

1 ч.л. американской горчицы

соль, итальянские травы

Этапы приготовления: