Куриный салат с сухариками – готовьте больше, потому что всем будет мало (видео)
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Это блюдо исчезнет со стола за минуту
Весной особенно хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Этот салат идеально подходит для легкой и полезной трапезы. Ведь сочетание сочных овощей, нежного куриного филе, хрустящих сухариков и ароматной заправки делает его универсальным вариантом не только для весеннего обеда, но и для любого времени года.
Попробуйте этот простой и вкусный рецепт от polli_cooking и, возможно, этот салат станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты:
- филе курицы
- соль, чеснок, карри
- салат айсберг
- томаты черри
- огурец
- консервированная кукуруза
- сухарики
Заправка:
- 2 ст.л. белого йогурта
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- 1 ч.л. американской горчицы
- соль, итальянские травы
Этапы приготовления:
- Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.
- В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.
- Для заправки совмещаем все ингредиенты до однородности.