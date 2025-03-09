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Куриный салат с сухариками – готовьте больше, потому что всем будет мало (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Легкий салат с заправкой без майонеза
Легкий салат с заправкой без майонеза. Фото Скриншот Instagram/polli_cooking

Это блюдо исчезнет со стола за минуту

Весной особенно хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Этот салат идеально подходит для легкой и полезной трапезы. Ведь сочетание сочных овощей, нежного куриного филе, хрустящих сухариков и ароматной заправки делает его универсальным вариантом не только для весеннего обеда, но и для любого времени года.

Попробуйте этот простой и вкусный рецепт от polli_cooking и, возможно, этот салат станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

  • филе курицы
  • соль, чеснок, карри
  • салат айсберг
  • томаты черри
  • огурец
  • консервированная кукуруза
  • сухарики

Заправка:

  • 2 ст.л. белого йогурта
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • 1 ч.л. американской горчицы
  • соль, итальянские травы

Этапы приготовления:

  1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.
  2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.
  3. Для заправки совмещаем все ингредиенты до однородности.
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#Рецепты #Закуски #Курица #Салаты