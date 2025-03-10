Сирники вийдуть пухкими і без борошна: що додати до тіста (відео)

Готуються без зайвих зусиль

Кисломолочний сир – це справжня знахідка для кулінарів, адже з нього можна приготувати безліч страв: від запіканок до ніжних десертів. Однією з найпопулярніших страв із сиру є сирники.

Їх можна готувати не лише з борошном, а й із манкою – це надає їм особливої ніжності та м'якості. Смажені чи запечені, зі сметаною, варенням або медом – сирники завжди залишаються улюбленим частуванням для всієї родини. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати сирники на манці

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г;

яйця – 1 шт.;

манка – 50 г;

цукор або цукрова пудра – за смаком;

топінг для подачі;

кукурудзяні пластівці – для панірування;

Спосіб приготування:

1.Поєднати сир, яйця, цукор.

2.Збити блендером або перетерти через сито, щоб була однорідна консистенція.

3.Додати манку.

4.Залишити на 10-15 хвилин, щоб манка розбухла.

5.Зробити сирні кульки.

6.Обкотити в перебитих у блендері кукурудзяних пластівцях або борошні, обсмажити з обох боків.