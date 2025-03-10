Сирники вийдуть пухкими і без борошна: що додати до тіста (відео)
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Готуються без зайвих зусиль
Кисломолочний сир – це справжня знахідка для кулінарів, адже з нього можна приготувати безліч страв: від запіканок до ніжних десертів. Однією з найпопулярніших страв із сиру є сирники.
Їх можна готувати не лише з борошном, а й із манкою – це надає їм особливої ніжності та м'якості. Смажені чи запечені, зі сметаною, варенням або медом – сирники завжди залишаються улюбленим частуванням для всієї родини. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати сирники на манці
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 500 г;
- яйця – 1 шт.;
- манка – 50 г;
- цукор або цукрова пудра – за смаком;
- топінг для подачі;
- кукурудзяні пластівці – для панірування;
Спосіб приготування:
1.Поєднати сир, яйця, цукор.
2.Збити блендером або перетерти через сито, щоб була однорідна консистенція.
3.Додати манку.
4.Залишити на 10-15 хвилин, щоб манка розбухла.
5.Зробити сирні кульки.
6.Обкотити в перебитих у блендері кукурудзяних пластівцях або борошні, обсмажити з обох боків.