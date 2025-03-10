Сырники получатся пышными и без муки: что добавить к тесту (видео)
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Готовятся без лишних усилий
Кисломолочный сыр – настоящая находка для кулинаров, ведь из него можно приготовить множество блюд: от запеканок до нежных десертов. Одним из самых популярных блюд из сыра являются сырники.
Их можно готовить не только с мукой, но и с манкой – это придает им особую нежность и мягкость. Жареные или запеченные, со сметаной, вареньем или медом – сырники всегда остаются любимым угощением для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить сырники на манке
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- яйца – 1 шт.;
- манка – 50 г;
- сахар или сахарная пудра – по вкусу;
- топинг для подачи;
- кукурузные хлопья – для панировки;
Способ приготовления:
1.Соединить творог, яйца, сахар.
2.Сбить блендером или перетереть через сито, чтобы была однородная консистенция.
3.Добавить манку.
4. Оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
5. Сделать творожные шарики.
6.Обкатать в перебитых в блендере кукурузных хлопьях или муке, обжарить с обеих сторон.