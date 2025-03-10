Сырники получатся пышными и без муки: что добавить к тесту (видео)

Готовятся без лишних усилий

Кисломолочный сыр – настоящая находка для кулинаров, ведь из него можно приготовить множество блюд: от запеканок до нежных десертов. Одним из самых популярных блюд из сыра являются сырники.

Их можно готовить не только с мукой, но и с манкой – это придает им особую нежность и мягкость. Жареные или запеченные, со сметаной, вареньем или медом – сырники всегда остаются любимым угощением для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить сырники на манке

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйца – 1 шт.;

манка – 50 г;

сахар или сахарная пудра – по вкусу;

топинг для подачи;

кукурузные хлопья – для панировки;

Способ приготовления:

1.Соединить творог, яйца, сахар.

2.Сбить блендером или перетереть через сито, чтобы была однородная консистенция.

3.Добавить манку.

4. Оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.

5. Сделать творожные шарики.

6.Обкатать в перебитых в блендере кукурузных хлопьях или муке, обжарить с обеих сторон.