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Сырники получатся пышными и без муки: что добавить к тесту (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень нежные, вкусные, для всей семьи
Очень нежные, вкусные, для всей семьи. Фото instagram.com

Готовятся без лишних усилий

Кисломолочный сыр – настоящая находка для кулинаров, ведь из него можно приготовить множество блюд: от запеканок до нежных десертов. Одним из самых популярных блюд из сыра являются сырники.

Их можно готовить не только с мукой, но и с манкой – это придает им особую нежность и мягкость. Жареные или запеченные, со сметаной, вареньем или медом – сырники всегда остаются любимым угощением для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить сырники на манке

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • манка – 50 г;
  • сахар или сахарная пудра – по вкусу;
  • топинг для подачи;
  • кукурузные хлопья – для панировки;

Способ приготовления:

1.Соединить творог, яйца, сахар.

2.Сбить блендером или перетереть через сито, чтобы была однородная консистенция.

3.Добавить манку.

4. Оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.

5. Сделать творожные шарики.

6.Обкатать в перебитых в блендере кукурузных хлопьях или муке, обжарить с обеих сторон.

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#Творог #Манка #Сырники #Готовим дома