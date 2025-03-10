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Якщо банани "підгуляли" - спечіть з них хліб: рецепт ароматної випічки (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачний, ароматний, ніжний, зі звичайних продуктів
Смачний, ароматний, ніжний, зі звичайних продуктів. Фото instagram.com

Готується дуже швидко

Банан – це не лише смачний, а й поживний фрукт, багатий на вітаміни та корисні мікроелементи. Його можна їсти просто так або додавати до різних страв. Особливо добре банани підходять для випічки – з ними готують ніжні оладки, ароматні кекси та навіть хліб.

Банановий хліб – це м'яка, волога й ароматна випічка, яка ідеально підходить для сніданку чи перекусу. Сьогодні ми поділимося простим рецептом, завдяки якому ви зможете приготувати цей смачний домашній хліб самостійно. А опублікували його на Instagram-сторінці "kathycoooks".

Як приготувати банановий хліб

Інгредієнти:

  • банан – 2 шт. (один в тісто, інший для декору);
  • яйця – 2 шт.;
  • йогурт – 150 г;
  • борошно – 230-240 г;
  • розпушувач – 1,5 ч. л.;
  • цукор – 3-4 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1/2 ч. л.;
  • сода – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Банан розім'яти виделкою до пюре.

2.Додати яйця, йогурт, цукор і добре перемішати.

3.Додати борошно, розпушувач, соду і ванільний цукор, вимісити однорідне тісто.

4.Вилити тісто у застелену пергаментом форму для запікання. Зверху покласти банан розрізаний навпіл та посипати мигдалевими пластівцями.

5.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин до золотистої скоринки (перевірити готовність зубочисткою).

6.Залишити трішки охолонути, посипати цукровою пудрою, нарізати та можна їсти.

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#Хліб #Банан #Готуємо вдома