Якщо банани "підгуляли" - спечіть з них хліб: рецепт ароматної випічки (відео)

Готується дуже швидко

Банан – це не лише смачний, а й поживний фрукт, багатий на вітаміни та корисні мікроелементи. Його можна їсти просто так або додавати до різних страв. Особливо добре банани підходять для випічки – з ними готують ніжні оладки, ароматні кекси та навіть хліб.

Банановий хліб – це м'яка, волога й ароматна випічка, яка ідеально підходить для сніданку чи перекусу. Сьогодні ми поділимося простим рецептом, завдяки якому ви зможете приготувати цей смачний домашній хліб самостійно. А опублікували його на Instagram-сторінці "kathycoooks".

Як приготувати банановий хліб

Інгредієнти:

банан – 2 шт. (один в тісто, інший для декору);

яйця – 2 шт.;

йогурт – 150 г;

борошно – 230-240 г;

розпушувач – 1,5 ч. л.;

цукор – 3-4 ст. л.;

ванільний цукор – 1/2 ч. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Банан розім'яти виделкою до пюре.

2.Додати яйця, йогурт, цукор і добре перемішати.

3.Додати борошно, розпушувач, соду і ванільний цукор, вимісити однорідне тісто.

4.Вилити тісто у застелену пергаментом форму для запікання. Зверху покласти банан розрізаний навпіл та посипати мигдалевими пластівцями.

5.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин до золотистої скоринки (перевірити готовність зубочисткою).

6.Залишити трішки охолонути, посипати цукровою пудрою, нарізати та можна їсти.